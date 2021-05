Kiliba, solution d’email marketing relationnel en mode SaaS, était jusqu’ici uniquement proposé pour la plateforme Prestashop. Elle est désormais également accessible aux e-commerçant équipés de Magento.

Des modèles d’email html sont automatiquement créés aux couleurs et avec le logo de l’e-commerçant. Le contenu du message est déterminé selon les scénarios activés par le client : bienvenue, ventes croisées, visites sans achat, panier abandonné, anniversaire, événement, promotions, etc. Chaque email recommande des produits dédiés pour chaque client.

Selon l’éditeur, les algorithmes de sa solution apprennent des comportements de chaque contact et établissent des tendances permettant de prévoir les envies de chaque profil.

Le taux d’ouverture est multiplié par 3 par rapport aux solutions classiques et peut aller de 50% à 80% selon les scénarios. Plus de la moitié des clients de Kiliba génèrent 8 euros par email envoyé. Le retour sur investissement est donc souvent immédiat.

Amaury de Larauze, Directeur associé de Kiliba, explique ainsi que : « Plus la base de contacts du e-commerçant est importante, plus l’intelligence artificielle de Kiliba est performante ».

Vous ne connaissez pas Kiliba, faites connaissance avec cette vidéo :