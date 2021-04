Kinetix et Minsar, 2 pépites françaises impliquées dans l’animation 3D et la Réalité Virtuelle annoncent la signature d’un accord dont l’objectif est de proposer aux créateurs, professionnels ou non, de développer et éditer très simplement des contenus immersifs en 3D.

Rappelons que Kinetix est principalement connue pour sa plateforme qui permet en un clin d’oeil de transformer une séquence vidéo en une pure animation 3D. Sa solution permet d’éviter de faire appel aux coûteuses et complexes solutions de « motion capture ».

De son côté, Minsar s’est imposé comme l’application de référence pour créer simplement des univers 3D interactifs pour Hololens et autres lunettes de réalité virtuelle et de réalité mixte. Elle permet aux créateurs d’élaborer des univers interactifs tout en étant en immersion au cœur même de cet univers, autrement dit de créer en VR des réalités augmentées 3D et interactives.

Adeptes du « no code », les deux entreprises ont pour objectif d’établir des ponts techniques (compatibilité, formats) entre leurs deux plateformes, afin de pouvoir facilement importer et gérer des contenus 3D Kinetix sur Minsar Studio.

Tous les créatifs pourront dès lors générer des expériences AR et VR interactives et engageantes en réalisant eux-mêmes des objets 3D animés (à partir de vidéos tournées sur smartphone par exemple) qu’ils pourront incorporer ensuite à leur flux de travail Minsar.

Les possibilités offertes aux utilisateurs seront nombreuses et adaptables à des cas d’usage variés : faire défiler autour de modèles en mouvement, observer des lieux, des scènes de vie ou d’actions animés en 3D, ou encore créer des environnements de formation interactifs (immersive learning).

Soraya Jaber, co-fondatrice de Minsar, se montre déterminée : « Nous voulons démocratiser la réalité virtuelle et augmentée et créer des passerelles avec les différents logiciels de création pour mieux s’intégrer à l’écosystème des créatifs. Il est donc tout naturel pour Minsar de collaborer avec Kinetix et sa nouvelle plateforme très complémentaire et permettant de toujours plus placer l’utilisateur au centre de la création ».

Découvrez en vidéo ci-dessous les plateformes de création de Minsar et Kinetix si vous ne les connaissez pas déjà…

DECOUVREZ MINSAR APP :

<

DECOUVREZ KINETIX APP