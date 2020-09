La startup française Klaxoon lance Board, une plateforme collaborative qui se veut agile et adaptative. L’outil est présenté comme un espace de travail nouvelle génération, participatif et inclusif pour collaborer de manière visuelle.

Board intègre Live by Klaxoon, une solution de visioconférencce qui occupe 10% de l’écran pour laisser une place maximale aux contenus de travail et peut accueillir jusqu’à 15 personnes. A noter, la durée des sessions est configurable de 5 à 30 minutes, renouvelables. Cependant, il est aussi possible de lancer directement des conférences Teams, Zoom, Webex ou G-Meet depuis Board.

L’outil propose également des exemples (simples ou avancés) de modèles de présentations pour les réunions, selon qu’elles sont quotidiennes, hebdomadaires … ou qu’il s’agit de gestion de projet, de brain storming …

La fonction Question permet de centraliser sur un seul canal toutes les interventions des participants afin de mobiliser l’intelligence collective. Les fonctions Idées et Importer facilitent le partage, que les informations proviennent d’Excel ou d’un simple croquis dessiné.

La Trousse à outils graphiques aide à la mise en avant de certains points, en proposant par exemple le dessin à main levée ou le regroupement d’idées grâce à un système de connecteurs.

Enfin, Klaxoon Board propose 3 modes de vue pour présenter les idées sous différents angles : le mode Board pour mettre les idées à plat, le mode Colonne pour une visualisation en mode projet et enfin le mode Liste pour effectuer des tris par critères.

L’outil sera disponible à la fin du mois, à partir de 9,90 € par mois seul ou 12,90 euros avec la suite Klaxoon.