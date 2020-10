Kofax renforce Kofax TotalAgility, sa plateforme d’automatisation de la gestion intelligente des documents grâce au low code pour les utilisateurs métier non-techniques (Citizen Developers).

« Afin d’élargir son champ d’application, l’automatisation aujourd’hui tend vers la simplification du développement et l’intégration généralisée de l’IA« , déclare Maureen Fleming, vice-présidente du programme de recherche sur l’automatisation des processus intelligents d’IDC. « Au-delà de la généralisation de l’automatisation, l’IA apporte un complément au low code pour rendre l’expérience de développement plus rapide, plus facile et moins coûteuse, que celui-ci soit réalisé par un développeur professionnel ou un utilisateur métier, ce afin de construire une automatisation à forte valeur ajoutée« .

TotalAgility 7.8 bénéficie ainsi des extensions de la plateforme Kofax Intelligent Automation Platform.

Les fonctions de capture cognitive aident les collaborateurs, à partir de quelques exemples, à classifier les documents en fonction de leur contenu et non plus seulement de leur format. Les documents sont analysés via de l’IA et du machine learning et des traitements du langage naturel pour aider à l’analyse et à la compréhension des documents complexes.

Les services personnalisés permettent de rassembler sur la plateforme les personnes, les documents et les flux de de travail qui se connectent sur d’autres applications logicielles.

Enfin, outre le support de sa propre offre RPA (Robotic Automatisation Process), Kofax étend les possibilités de capture et d’orchestration cognitives des solutions tierces.

Chris Huff, directeur de la stratégie, explique que « Avec la sortie de notre plateforme d’automatisation intelligente de nouvelle génération, Kofax remet une fois de plus en question le statu quo. Seule plate-forme du marché totalement intégrée, low code et adaptée aux besoins des utilisateurs métier, elle aide les entreprises innovantes à transformer numériquement leurs workflows favorisant l’agilité et la résilience et offrant un avantage concurrentiel« .