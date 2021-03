Demain, 30 mars, aura lieu la 22 ème édition d’une institution de l’IT : la cérémonie de remise des trophées des « DSI de l’année » organisée par IT for Business. Pandémie oblige, la cérémonie aura lieu en virtuel et à un horaire particulier : midi! Il est encore temps de s’inscrire pour la suivre en direct.

C’est une tradition bien établie depuis 22 ans déjà : chaque année IT for Business remet ses récompenses « DSI de l’année ». Une cérémonie qui aura lieu dans le cadre d’un grand événement virtuel retransmis en vidéo.

Neuf prix seront ainsi distribués par un jury composés de membres de la rédaction et d’anciens lauréats des « DSI de l’année » :

* « DSI augmenté(e) » : qui met en avant un ou une DSI ayant porté un projet de modernisation des infrastructures s’appuyant sur les technologies innovantes.

* « DSI for good » : qui éclairera un projet DSI mettant à profit les nouvelles technologies pour améliorer la vie des citoyens, des personnes handicapées, des collaborateurs ou œuvrant en faveur de la planète au travers de démarches RSE innovantes.

* « DSI Résiliente » : qui salue les initiatives ayant permis aux entreprises de se montrer particulièrement résilientes après une année 2020 de crise sanitaire et cybersécurité.

* « DSI transformateur/transformatrice » : qui récompense le ou la DSI ayant le plus contribué en 2020 à la transformation digitale de son entreprise.

* « DSI reconstructeur/reconstructrice » : qui prime un projet favorisant la réindustrialisation, la relocation de services en France.

* « DSI orchestrateur/orchestratrice » : qui célèbre une DSI internationale et multiculturelle reconfigurée pour mieux servir ses utilisateurs et mettre à l’échelle l’agilité.

* « Le Prix du Jury » : qui gratifie un projet qui a particulièrement tapé dans l’oeil du jury.

* « Le Coup de Cœur de la rédaction » : qui met en lumière un ou une DSI dont le projet a étonné la rédaction.

* « Le Grand Prix DSI de l’année » : le Graal tant convoité qui prime la ou le DSI de l’année écoulée.

Organisée avec le concours du CIGREF et les précieux partenariats d’Accenture, Alcatel-Lucent, Axway et Nutanix, la cérémonie débutera à midi, un horaire un peu exceptionnel en raison des conditions particulières du moment.

Plusieurs invités viendront participer et animer à cet évènement avec notamment le témoignage de Benjamin Dutreux, skipper du Vendée Globe 2020 ainsi qu’une une table ronde menée par les DSI de Fondation de France, AG2R La Mondiale et Groupe ADP autour de l’entreprise résiliente.

L’accès à cette cérémonie virtualisée est gratuit. Mais il est toutefois essentiel de s’inscrire préalablement (un unique clic suffit si vous avez un profil LinkedIn) afin de suivre cette retransmission en direct et découvrir les lauréats de l’année. Rendez-vous sur le site dédié : Le DSIN de l’année 2020 (dsidelannee.fr).

