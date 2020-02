Adobe MAX, c’est le grand événement dédié à la créativité organisé par l’éditeur. Jusqu’ici, seuls les Etats-Unis et le Japon accueillaient chaque année cet événement riche en formations et en démonstrations.

Adobe annonce aujourd’hui l’arrivée d’une édition européenne d’Adobe MAX. Cette première édition aura lieu les 15 et 16 juin 2020 à la Feira Internacional de Lisbonne.

Designers, photographes, professionnels de la vidéo, freelances, étudiants et entreprises… En tout, 5 000 créatifs du monde entier sont attendus pour découvrir les tendances qui dessineront le futur de l’industrie au travers de nombreuses keynotes, démonstrations produit et workshops animés par de grands leaders de l’industrie créative.

« La créativité est inclusive, et nous souhaitons donner à davantage de personnes les moyens d’exprimer leur vision créative et aux marques la possibilité de repousser leurs limites », a déclaré Simon Morris, Senior Director of Marketing, EMEA, Adobe. « Nous sommes impatients d’offrir à la communauté créative européenne cette opportunité unique de se réunir pour apprendre, partager des idées, s’inspirer et célébrer le pouvoir de la créativité. »

L’inscription s’effectue en ligne à l’URL : max.adobe.com/europe. Les premiers inscrits ainsi que les étudiants bénéficieront de tarifs promotionnels.