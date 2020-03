Watchguard fait l’acquisition de Panda Security, Marlin Equity s’offre Heimdal Security. Deux spécialistes des antivirus passent dans d’autres mains la même journée. Mais les rapprochements dans le domaine de la cybersécurité sont loin d’être terminés.

Les consolidations dans l’univers de la cybersécurité se multiplient. Dans ses prédictions 2020, le cabinet d’analyse Forrester prédisait que le secteur de la cybersécurité allait poursuivre sa consolidation. Logique quand on sait que le secteur dénombre plus de 1200 acteurs.

Ainsi, nombre de grands spécialistes des antivirus et de la sécurité des Endpoints se sont fait racheter ces derniers mois. Après Avast qui a englouti AVG, VMware qui s’est offert Carbon Black, Broadcom qui en a fait de même avec Symantec, Cisco qui prépare le rachat de FireEye (qui vient lui-même d’acquérir Cloudvisory), Thoma Bravo qui a récupéré Sophos dans son giron d’entreprises de sécurité (Barracuda Networks, LogRythm, Centrify, Imperva), deux autres pépites de l’univers de la défense des endpoints se font absorber.

Panda Security, dont l’antivirus Panda Dome est très répandu dans les pays hispanophones, a été l’un des tout premiers éditeurs de sécurité à croire dans les vertus du cloud et à y développer une « intelligence collective » pour améliorer les détections et la réactivité de ses boucliers défensifs. L’éditeur avait également été l’un des premiers à exploiter les capacités du Machine Learning et avait lancé récemment un service sophistiqué de Threat Hunting, directement accessible pour les entreprises et les fournisseurs de services sécurité managés (MSSPs).

Watchguard annonce aujourd’hui le rachat de Panda Security. L’éditeur est reconnu pour ses solutions de sécurisation avancée du réseau avec ses passerelles antimalwares, ses IPS, ses VPN, ses sandboxs et ses services de détection, de corrélation et de réponse aux menaces. L’acquisition de Panda Security va lui permettre d’élargir encore sa gamme de produits et services de détection et de réponse aux menaces centrés sur l’utilisateur. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Dans le même temps, on apprend que le fonds américain Marlin Equity (basé à Los Angeles) annonce l’acquisition de l’éditeur de sécurité danois Heimdal Security connu pour ses protections Heimdal Pro et plus récemment sa suite Thor.

Cette vague de rapprochements n’est probablement pas terminée. Malmenés par l’antivirus intégré en standard dans Windows 10, bien des éditeurs de sécurité spécialisés dans les protections PC sont en situation délicate. Plusieurs rumeurs non démenties affirment que McAfee envisagerait d’acquérir NortonLifeLock, l’ancienne division grand public de Symantec devenue indépendante après le rachat par Broadcom des activités professionnelles.

Par ailleurs, Avast, Avira, F-Secure, Malwarebytes, Lookout, BitDefender ou encore Eset ont bien des technologies qui pourraient intéresser d’autres acteurs de la sécurité.

À suivre donc…