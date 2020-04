Le Syntec Numérique publie son « Baromètre Covid-19 » destiné à prendre le pouls du secteur numérique en cette période de crise à la fois sanitaire et économique.

La pandémie est une crise sanitaire qui s’accompagne et se poursuivra d’une crise économique. Avec les salariés et les clients confinés chez eux, l’économie est en berne. Comme pour tous les secteurs, les entreprises du numérique sont, elles aussi, fortement impactées par la crise, et s’organisent pour maintenir autant que possible leur activité mais aussi assurer la continuité de service de tout l’écosystème, y compris hors numérique.

Le Syntec Numérique publie un baromètre spécial « Covid-19 » réalisé à partir d’un sondage mené du 31 mars au 7 avril auprès de 166 entreprises de toutes tailles. Sans surprise, ce baromètre montre que les dirigeants du secteur envisagent majoritairement une reprise progressive de leurs activités à partir du dernier trimestre 2020, reprise qui pourrait s’étaler au-delà du 2eme trimestre 2021.

Parmi les répondants, 74,1% anticipent déjà une baisse de leur chiffre d’affaires prévisionnel sur le deuxième trimestre 2020 d’en moyenne de -22,9%.

Cet impact très concret est amplifié par un allongement perçu des délais de paiement qui va impacter la trésorerie des plus petits acteurs : 46% des dirigeants sont inquiets quant à la pérennité de leur entreprise si la reprise de l’économie ne se fait pas à un rythme normal dans 3 mois.

Malgré ce pessimisme réaliste, les entreprises du numérique continuent de s’organiser pour maintenir leurs activités et permettre à leurs clients et partenaires (qui sont pour la plupart hors du secteur numérique) de faire de même.

Ainsi, selon le Syntec Numérique, 98% des entreprises du secteur ont recours au télétravail afin que près de 80% de leurs salariés maintiennent leur activité, à distance.

Quitte à avoir recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle pour amortir l’impact de la baisse de revenus : 2 entreprises sur 3 y ont recours ! Pour autant, sur les 5,8 millions concernés par ces mesures tous secteurs confondus, cela ne représente qu’un total d’environ 68 000 salariés en activité partielle pour ce seul secteur du numérique. Cependant le chiffre est en augmentation permanente avec la prolongation du confinement.

Le Syntec Numérique incite ouvertement toutes les entreprises du numérique à utiliser cette période de crise pour former les salariés. Ce confinement, la baisse d’activité, et la disposition de très nombreux MooCs et formations en ligne, constituent une vraie opportunité pour chaque collaborateur de renforcer ses compétences, découvrir de nouvelles technologies, améliorer ses connaissances en cybersécurité, en IA, en Data Science, en développement low code/no code, en RPA, etc…

« Nous aurons besoin de toutes les forces vives pour relancer efficacement notre économie. Syntec Numérique invite les entreprises à utiliser cette période de crise pour former les salariés et les aider à monter en compétences pour être au plus près des besoins du marché d’après », explique ainsi Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique.