Sophos est un pionnier de la cybersécurité, un acteur bien connu des entreprises qui a fait évoluer son portefeuille très complet des solutions au grès des évolutions technologiques. Pour évoquer la cybersécurité à l’heure du cloud et de l’IA, Bruno Durand, Vice-Président ventes France et Benelux de Sophos est notre invité de la semaine.

Sophos est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité inscrite depuis 1985 dans le paysage de la cyber défense des actifs des entreprises. Elle fournit un vaste portfolio de solutions technologiques pour garantir la sécurité des utilisateurs, des réseaux et des terminaux contre les ransomwares, les malwares, les exploits, le phishing et autres cyberattaques.

Très tôt les SophosLabs ont compris les avantages de l’Ia pour analyser et corréler les flux massifs de données à collecter pour détecter au plus tôt les attaques. La société fournit également une console d’administration unique, intégrée et basée dans le cloud, Sophos Central, qui offre un écosystème de cybersécurité adaptatif comprenant un datalake centralisé qui exploite un vaste ensemble d’API ouvertes à destination des clients, des partenaires, des développeurs et des autres fournisseurs de cybersécurité.

Sophos commercialise ses produits et services exclusivement par l’intermédiaire d’un réseau mondial de partenaires et de fournisseurs de services gérés (MSP : Managed Service Provider).

Bruno Durand, Vice-Président ventes France et Benelux de Sophos est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Ensemble ils évoquent comment le Cloud est venu changer la donne, comment la cybersécurité as a service s’est imposé dans le paysage mais l’évolution des cyberattaques et le rôle majeur qu’est en train de jouer l’IA générative aussi bien dans le camp des cyber-défenseurs que dans le camp des cyber-attaquants.



