Voilà bientôt 40 ans que Michael Dell impose son nom et plus encore sa vision sur les équipements informatiques des entreprises. À l’ère de l’IA, du cloud hybride et de l’IT as a Service, Dell s’impose toujours comme un acteur clé du marché. Son DG France, Anwar Dahab, est notre invité de la semaine.

Dell a traversé bien des époques et connu bien des visages différents depuis sa création. Avec Guy Hervier, notre invité de la semaine revient sur bientôt 40 ans d’innovations dans tous les domaines de l’informatique des dispositifs mobiles aux datacenters en passant par les PC et les plateformes logicielles. Une façon de remettre en perspective les défis traversés par les DSI et les challenges aujourd’hui posés par l’invasion de l’IA et l’optimisation des usages du Cloud.

Anwar Dahab rappelle que, depuis 2016 (et l’acquisition d’EMC), Dell a recentré ses activités sur les solutions d’entreprise essentielles, notamment les serveurs, le stockage, et les infrastructures multicloud. Une transformation qui éclaire une stratégie bien définie : être le fournisseur d’infrastructure IT de bout en bout pour les entreprises.

Une infrastructure au service de nouveaux usages comme ceux des IA, de nouvelles approches (Cloud hybride et multicloud) mais aussi de nouvelles contraintes (en matière de cybersécurité et de cyberrésilience).

Avec son invité, Guy Hervier revient également sur les récentes annonces de Dell, sur les conséquences du rachat de VMware par Broadcom, mais aussi sur l’arrivée des AI PC et leur intérêt pour les entreprises.

Enfin, Anwar Dahab revient sur l’idée de l’informatique à la demande, de l’IT as a Service, avec la désormais populaire offre APEX. Selon lui, cette nouvelle forme de consommation de l’IT monte très clairement en puissance mais il reconnaît que « certaines parties de l’offre APEX réussissent mieux que d’autres à l’instar du Backup-as-a-Service ou du compute alors que le ‘PC à la demande’ démarre plus doucement ».

