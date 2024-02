L’évolution des habitudes de consommation et des pratiques de collecte de données invitent l’univers du Retail à repenser ses stratégies informatiques. Dans ce contexte, le Edge Computing émerge comme un facilitateur pour réellement transformer l’expérience d’achat, augmenter l’efficacité du Retail et la gestion des magasins et répondre aux nouvelles exigences des consommateurs.

Les attentes croissantes des consommateurs et l’émergence de la consommation hybride se traduit par une augmentation significative des dépenses informatiques par les retailers. Ces derniers sont confrontés à des défis tels que la sécurité, la concurrence des « pure players », les pénuries de main-d’œuvre et l’érosion de la fidélité des clients.

L’adoption du Edge Computing par les entreprises est-elle une réponse et un atout pour optimiser l’expérience d’achat pour le client et de vente pour les employés?

Connaissance accrue des besoins du consommateur en magasin

Ces technologies permettent aux retailers de mieux comprendre les comportements et les besoins des consommateurs tout au long du parcours client. La capacité de suivre les interactions avec les produits, de détecter les clients récurrents et d’obtenir un aperçu détaillé du parcours emprunté et des choix effectués par les consommateurs a toujours été un avantage pour les sites de e-commerce.

Les points de vente ont désormais accès à trois informations essentielles, et ce quel que soit le cadre, qui permet ainsi de combler ce désavantage.

1 – Le décompte précis du trafic : chaque retailer connaît l’estimation du nombre de transactions en magasin. Néanmoins, ce nombre est conditionné en fonction du nombre de visites. Dans ce contexte, le taux de conversion “visite-vente” ou la cartographie thermique du magasin sont des indicateurs clés qui peuvent considérablement être optimisés grâce aux informations générées par le Edge. L’analyse de la fréquentation ajoute un niveau de granularité supplémentaire qu’il était auparavant difficile à obtenir.

2 – Le suivi de la trajectoire et de l’interaction avec les produits : un atout pour les retailers qui obtiennent ainsi un aperçu des trajectoires empruntées par les clients dans le magasin, et des informations telles que le lieu et les produits précis qui suscitent le plus d’attention et d’interactions avec les consommateurs avant de procéder au paiement. Les retailers bénéficient ainsi d’informations plus détaillées sur la façon d’optimiser l’agencement et le merchandising des magasins.

3 – La fidélisation : Le Edge permet de mettre en place des expériences personnalisées pour les clients grâce à une technologie de pointe qui offre aux clients des expériences physiques plus interactives et transparentes, habituellement réservées aux consommateurs en ligne, favorisant ainsi les nouvelles visites et renforçant la fidélité.

Une fois les besoins de la clientèle identifiés, il est également possible d’accompagner les employés du retail avec l’automatisation de certaines procédures.

L’automatisation en magasin

Les points de vente font face à un défi significatif en raison de leur dépendance croissante au cloud. C’est là qu’intervient le Edge qui collecte des données et permet une automatisation du magasin grâce à la réalité augmentée et à l’IA. Bien qu’il s’agisse encore d’une technologie émergente dans le secteur, elle contribue à accroître le nombre d’expériences, de formation et d’intégration basées sur la réalité augmentée. Il s’agit d’un outil essentiel pour le domaine du retail, où le turnover est important et peut atteindre 50% selon une étude publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’Insee. La réalité augmentée permet notamment aux employés en contact direct avec les clients, d’explorer différents scénarios et exercices de formation, afin d’optimiser leur productivité.

A travers l’IA, les assistants virtuels sont également pris en charge pour aider les employés dans leurs tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse de répondre aux demandes des clients ou de fournir des conseils instantanés, il permet aux collaborateurs d’être plus productifs, de réduire les coûts de formation et d’accroître la satisfaction client. En optimisant la productivité des employés, le Edge Computing participe à la stratégie de croissance du retail et aide à amortir les pertes éventuelles.

Prévenir les pertes

La technologie joue un rôle crucial dans l’anticipation des pertes et invite à repenser l’approche relative à la protection des actifs et à la mise en place de stratégie de sécurité et de sûreté, couvrant des risques allant de la fraude, aux retours en ligne en passant par la cybercriminalité.

Les technologies Edge intègrent des données provenant de multiples sources afin d’offrir une protection et prévenir les pertes, comme la détection d’intrusions, dans des zones d’accès restreint. Il est également possible de concevoir des alertes proactives, visant à exploiter des technologies de sécurité sophistiquées . Face au nombre croissant de vols en magasin , il est possible d’envoyer des alertes automatisées aux employés en cas de pic inhabituel de personnes visitant soudainement le magasin. Si des individus sont détectés dans des zones d’accès restreintes, une vidéo peut être envoyée pour examen aux superviseurs avant d’alerter les autorités et, le cas échéant, limiter les fausses alertes.

Le Edge Computing est un outil puissant capable de procurer aux retailers un véritable avantage concurrentiel : informations en temps réel, expériences numériques optimisées et sécurité renforcée sont autant de plus-values que cette technologie propose. L’avenir du secteur du retail appartient à ceux qui sauront tirer pleinement partie de la technologie pour stimuler l’innovation et la croissance. Une stratégie bien pensée contribuera indéniablement à l’atteinte de cet objectif.

____________________________

De Charles Henri Renard, District Manager Retail chez Dell Technologies.

