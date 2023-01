L’éditeur Topsolid annonce la version 2023 de sa suite logicielle TopSolid Integrated Digital Factory destinée à plusieurs métiers de l’industrie.

TopSolid édite une série de logiciels verticaux pour plusieurs métiers comme la mécanique de précision, la métallerie et les industries du bois. Sa suite TopSolid Integrated Digital Factory est un produit de CAO/FAO/PDM/ERP complet à même de couvrir tous les besoins de production. Elle a été adoptée par des acteurs comme Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à travers le monde pour automatiser leur production et industrialiser leurs processus en mettant en œuvre une véritable chaîne numérique.

La mouture 2023 de la suite comporte des optimisations techniques, de nouvelles fonctionnalités et une meilleure ergonomie.

Ainsi, la nouvelle version 2023 de TopSolid’Cut, l’outil dédié à la découpe, permet de diminuer significativement les coûts de matières premières grâce à une réutilisation intelligente des chutes et l’apparition de nouvelles stratégies d’imbrication.

Côté collaboratif, TopSolid’Pdm gère l’ensemble des documents et des données de toutes les applications métiers intégrées à TopSolid (Design, Steel, Cam, Mold…). La version 2023 propose une gestion multisites et des « mises au coffre » en mode asynchrones pour fluidifier le travail en équipe. Un nouvel outil web de visualisation 3D complète ce module.

L’ERP maison a également été amélioré avec une ergonomie revue, une optimisation du module de maintenance et la disponibilité de plus de contrôles dans le processus achat.

Le module dédié à la gestion d’atelier, TopSolid’ShopFloor, bénéficie aussi en 2023 d’une nouvelle interface. Il peut être intégré aux systèmes en place via des API REST. L’éditeur a amélioré ses outils de conception. Les temps de chargement, de sauvegarde et de mise au coffre ont été réduits et de nouvelles fonctions d’affichage sont disponibles. Par exemple, il est possible de modifier en une fois les propriétés des constituants d’un assemblage.