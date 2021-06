Le rôle du chercheur est différent de celui du développeur, mais tout aussi important, particulièrement dans le secteur des hautes technologies où l’innovation est l’un des moteurs principaux de la croissance et du succès.

Peu d’entreprises font clairement la distinction entre recherche et développement. Le plus souvent, ces deux fonctions sont réunies au sein d’un seul et même département, supposé travailler en étroite collaboration avec les équipes produits pour se concentrer sur les idées commercialement viables, préférablement à court terme.

Je n’étais moi-même pas vraiment certain de la différence, jusqu’à ce que je discute de ce sujet avec Dr Michael Cahill, responsable de nos MongoDB Labs en Australie. Dr Cahill est titulaire d’un doctorat en informatique et a un certain nombre d’innovations dans le domaine à son actif. Il a un point de vue éclairé sur le rôle de la recherche dans les entreprises.

D’après lui « les chercheurs ont besoin de temps et d’espace pour poursuivre leurs théories. Fondamentalement, c’est leur mission de proposer et de développer des idées parfois un peu folles, avec des horizons temporels beaucoup plus longs. »

Selon lui, un état d’esprit fondamentalement différent caractérise les chercheurs et les développeurs. Les développeurs se concentrent sur les nouveaux produits ou les nouvelles fonctionnalités qui peuvent avoir un impact dans les trois ou quatre trimestres à venir. Les chercheurs imaginent la résolution de problèmes qui ont le potentiel de transformer des marchés entiers et des industries pour les décennies à venir.

Force est de constater que toutes les innovations n’ont pas de débouché sur un marché quelconque. Toutes les entreprises n’ont pas les ressources nécessaires pour parier sur les marchés de demain.

Une énorme différence

Le financement de ce type d’innovation à très longs termes en comparaison du rythme parfois très soutenu dans l’industrie des technologies est un vrai défi pour les personnels en charge de la conduite des affaires et de la bonne gestion d’une entreprise. Mesurer le retour sur investissement de la recherche fondamentale est un casse-tête bien connu, au point que certains dirigeants préfèrent simplement ne pas s’y frotter. En recherche, les progrès peuvent sembler lents et difficiles à quantifier ou à planifier.

Les chercheurs en entreprise occupent un espace entre science et idées, à l’interface entre industrie et monde universitaire. Idéalement ils ont la liberté de passer beaucoup de temps à lire, à réfléchir et à expérimenter. Dans cet « espace de recherche », les idées sont librement partagées, cultivées, élaborées et parfois abandonnées. Ce qui peut apparaître comme une perte pure et simple pour ceux qui ont la responsabilité des résultats sur le court terme est pourtant le prix à payer pour prétendre à des innovations véritablement disruptives.

Très souvent, à la racine du succès d’une entreprise, il y a une innovation issue de la recherche de personnes qui ont souhaité s’affranchir des paradigmes ou des standards de facto en vigueur sur le marché. C’est le cas pour la nôtre.

En fait, beaucoup d’entreprises n’existeraient pas aujourd’hui si leurs fondateurs avaient simplement cherché à améliorer l’existant. Ce sont les idées ambitieuses, dont la concrétisation prend forme parfois sur des années et qui remettent en question les approches habituelles qui sont à la base des plus grands succès de ces dernières années. Ces idées sont tellement fortes que même une fois concrétisées, elles nourrissent de nombreuses améliorations et phases de développements, y compris après leurs mises sur le marché.

Par Mark Porter, CTO, MongoDB