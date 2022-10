Les entreprises s’accordent désormais toutes à dire que la donnée est le carburant de leur croissance. Elles savent en effet qu’elles peuvent en tirer d’énormes bénéfices. Les organisations s’emploient donc à exploiter la masse de données issue des informations saisies, enregistrées et gérées par leurs collaborateurs en interne comme par leurs clients. Mais comment en garantir un traitement optimal et utile ? En effet, le carburant, c’est bien, mais encore faut-il avoir le bon moteur.

Donner de la visibilité aux commerciaux sur les ventes effectuées chez les clients pour mieux cibler les produits et les solutions qui leur sont proposés. Fournir aux RH des données sur les collaborateurs pour les aider à progresser dans l’entreprise. Donner accès aux clients à certaines données pour leur fournir des perspectives pertinentes sur les actions à mener en collaboration avec les organisations. Autant d’objectifs que peut remplir une donnée bien exploitée pour se mettre au service du succès de l’entreprise.

La donnée, un or noir au service d’objectifs stratégiques

Pour bien faire, il s’agira donc de définir ces objectifs selon un axe stratégique : que souhaite-t-on faire des données existantes en interne ou gérées par l’entreprise et ses clients ?

Cette première étape permettra de baliser les étapes d’optimisation de la donnée. Une fois que l’on a défini ce que l’on souhaite en faire, il est alors possible d’explorer la manière dont elle pourrait être exploitée. Mais avant cela, il est nécessaire de détailler comment les données sont enregistrées pour en améliorer le renseignement en amont. En effet, on constate qu’elles sont souvent mal saisies, ce qui est problématique lorsqu’il s’agit, par exemple, de les exposer aux commerciaux pour visualiser une quelconque progression des ventes.

À ce stade, il faudra également prendre en compte le fait de créer ou d’utiliser une taxonomie pertinente pour soit créer des données connues, soit faciliter leur accès via cette classification. Stocker des données coûte cher : la gestion de volumes de données créées en croissance exponentielle et de façon très rapide représente donc bien un aspect hautement stratégique pour les entreprises.

Stratégie définie ? Place au nettoyage des données

Les objectifs stratégiques sont définis ? Place maintenant au travail sur la donnée, qui consiste basiquement en un nettoyage des doublons, puis en leur centralisation et en leur catégorisation. Il sera primordial lors de cette étape de recourir à un outil pour en assurer un traitement simple et rapide, de manière intelligente, ce qui permettra d’en tirer un bénéfice certain sur la durée.

Pour revenir à notre exemple de l’exposition des chiffres des ventes pour les commerciaux, ce moteur mis au service du carburant que sont les données permet un suivi des ventes simplifié, mais pas seulement. Sur la base d’un volume de données conséquent, ce type d’outil permet une vision dynamique de la donnée, à base d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning qui transformeront les données en une masse exploitable et catégorisable, selon un accès simple et rapide où qu’elles se trouvent (entreprise, cloud, environnement privé, etc.) et surtout de manière sécurisée.

La sécurité et la mesure du ROI, aspects incontournables du traitement de la donnée

En effet, l’étape relative à sa confidentialité est elle aussi stratégique dans l’approche de la donnée. On sait à quel point le vol de données est un fléau pour les entreprises. L’accès à cet or noir doit être encadré, contrôlé et hautement sécurisé. Il est donc primordial de bien définir côté utilisateur qui a accès aux masses d’informations dont disposent les entreprises.

Une donnée mieux contrôlée et mieux exploitée, c’est un client mieux ciblé, et la capacité pour l’entreprise de l’accompagner sur ses besoins réels pour une meilleure fidélisation, ce qui à la clé génère sans aucun doute la croissance escomptée. C’est toute la qualité de service de l’entreprise qui en dépend : des clients contents, ce sont des clients qui reviennent. Un gain qui pourra être estimé avec précision grâce à une gestion fine de la donnée, et un processus qui sera pour sa part réitéré dès l’apparition de nouveaux besoins ou la nécessité de développer de nouvelles applications. Les dépenses pourront ainsi être dûment justifiées, les bénéfices mesurés, et la boucle de la donnée est bouclée. Jusqu’au prochain round.

___________________

Par Daniel Gonzalez, Directeur des Alliances et des Solutions chez Insight

À lire également :