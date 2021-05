Verizon annonce se séparer de Yahoo! et AOL… Un fonds rachète les deux gloires ancestrales d’Internet pour 5 milliards de dollars…

Yahoo… AOL… Pour les jeunes générations, ces deux marques sont inconnues ou évoque vaguement une ancienne comédie romantique avec Meg Ryan et Tom Hanks. Pourtant, au début d’Internet, au beau milieu des années 90, ces deux marques étaient pour ainsi dire incontournables.

« You’ve got mail »… « Vous avez reçu un message »… Ce message prononcé par une voix numérisée a fait la joie de tous ceux qui ont connu l’époque des connexions par modem avec leur sifflement strident précurseur à une connexion à AOL et aux prémisses des services Internet.

À l’époque, pour trouver du contenu, le moteur de recherche Yahoo était un incontournable, une fenêtre ouverte et ordonnée sur un univers naissant de sites Web et de service…

C’était avant l’ADSL, avant Google, avant Facebook, avant Twitter…

Pourtant l’une des marques média les plus puissantes du monde à la fin des années 90, AOL va peu à peu disparaître du paysage et sombrer à partir de 2006 avant d’être rachetée par Verizon en 2015 (pour 4,4 milliards de dollars).

Site le plus visité du monde en 2004 (avec plus de 3 milliards de pages servies par jour), Yahoo va entamer son lent déclin au passage des années 2010 pour être rachetée par Verizon en 2017 (pour 4,5 milliards de dollars).

Les deux marques historiques d’un temps révolu, celui des débuts de l’Internet, végétaient depuis dans le giron du département publicitaire de Verizon. Mais, unies, elles disposent toujours de l’une des plus belles bases de données de coordonnées et d’informations sur les internautes.

C’est sans doute pourquoi le fonds Apollo a déboursé cette semaine la coquette somme de 5 milliards de dollars pour acquérir auprès de Verizon ces deux anciennes gloires… oubliées.