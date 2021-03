Equinix va ouvrir un nouveau datacenter en France, son premier en région. Il servira de hub au nouveau backbone transatlantique de 368 Tbit/s. Pour en parler, son directeur général France, Régis Castagné, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Equinix se présente souvent comme le moteur des leaders mondiaux du numérique parce qu’il permet à tous les acteurs, toutes les entreprises, de positionner les infrastructures essentielles là où elles en ont besoin. L’opérateur dispose en effet de plus de 220 datacenters dans le monde conçu pour favoriser les interconnexions des entreprises avec les grands clouds, les fournisseurs de solutions SaaS, mais aussi les services de leurs partenaires et bien évidemment leurs clients. Déjà présent en Ile de France avec 9 datacenters, Equinix étend son empreinte sur notre territoire en profitant de l’ouverture en 2022 du nouveau backbone transatlantique « Amitié ».

Composé de 16 paires 23 Tbit/s, ce backbone atterrira directement dans le datacenter d’interconnexion BX1 qu’Equinix est en train de construire de façon très modulaire.

Transformant Bordeaux en capitale numérique du Sud-Ouest, c’est une source de nouvelles opportunités pour Equinix mais plus encore pour les entreprises françaises et pour la région Aquitaine. Régis Castagné, Directeur Général d’Equinix France, revient avec Guy Hervier sur l’actualité décidément très riche de cet opérateur.