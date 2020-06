Unisys publie chaque année un indice de sécurité par pays qui cherche à évaluer le niveau de préoccupation des consommateurs en matière de sécurité. Jusqu’ici, la France était absente de cette étude. Et pour sa première participation, elle termine directement en tête des pays européens.

Réalisée sur 15 pays auprès 15 700 personnes, dont cette année 1000 Français, l’enquête « Unisys Security Index » est l’une des plus anciennes enquêtes internationales autour la perception des consommateurs quant aux problématiques de sécurité. L’indice annuel est un score compris entre zéro et 300 qui évalue la maturité des consommateurs face à huit questions spécifiques dans les catégories de la sécurité nationale, financière, Internet et personnelle.

Les trois pays les plus sensibles dans le monde sont aussi ceux où les problèmes de sécurité et notamment les problèmes de sûreté nationale, de sécurité des transactions bancaires et de cybersécurité sont réputés parmi les plus graves. Les Philippines arrivent en tête (avec un score de 238) suivies de l’Inde (avec un score de 223) et de la Chine (avec un score de 218).

Pour sa première participation, la France se classe en 10ème position mondiale mais en 1ère position des pays européens. Avec un score USI de 156, elle se place juste en dessous de la moyenne mondiale qui est à 175 (le plus haut niveau jamais atteint depuis 14 ans que l’indice existe) et se retrouve au coude-à-coude avec les USA et l’Australie.

Le vol d’identité arrive en tête des préoccupations des Français : 56% d’entre eux se disent inquiet ou très inquiet. À l’opposé, la sécurité financière est la préoccupation la moins souvent citée, 42% des Français s’affirmant préoccupés par le respect de leurs obligations financières.

« Le secteur financier apparaît comme le secteur pour lequel les personnes interviewées ont le sentiment de la plus grande protection. C’est effectivement un secteur qui a investi depuis de nombreuses années dans la protection à la fois de leurs infrastructures informatiques internes mais aussi dans la protection pour l’utilisateur. La sécurité des transactions et de leurs systèmes est en effet, le gage de la survie de leur propre activité. Une cyberattaque majeure sur une grande banque aurait immédiatement un impact en termes de pertes financières mais aussi en termes d’image et de confiance pour les consommateurs », explique François Mazars, Cyber Security Business Development Director. Toutefois, ce dernier précise qu’« il ne faudrait pas oublier que des secteurs aussi critiques pour la population méritent le même niveau de protection. À titre d’exemple, des infrastructures d’utilité publique comme la production et la distribution d’électricité, l’eau, la santé, sont des infrastructures aussi essentielles pour notre société. On ne peut que constater l’impact des récentes attaques cyber sur des hôpitaux et que dire de la recrudescence des attaques sur ce secteur depuis le début de la crise Covid 19 ? ».

Autre révélation, le risque lié aux fake-news est bel et bien très présent pour les Français : 70% d’entre eux estiment par exemple qu’elles pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Seul 1 Français sur 5 (21 %) pense que les plateformes de médias sociaux produisent les efforts suffisants pour surveiller et supprimer les fake-news. Un tiers des personnes interrogées (34 %) estiment que la sensibilisation et l’éducation sur la manière de repérer les fausses nouvelles devraient être plus accessibles.

Si l’on en croit les Français interrogés, nos compatriotes seraient plutôt mieux avertis en matière de cybersécurité qu’on ne le croit en général. Ainsi 61% d’entre eux déclarent mettre à jour les systèmes d’exploitation de leurs appareils avec les derniers correctifs et 62 % déclarent utiliser des mots de passe différents pour leurs différents comptes et applications.

À l’échelon mondial, l’usurpation d’identité et la fraude par carte bancaire restent les deux problèmes les plus urgents parmi les huit problèmes de sécurité mesurés par l’indice. Les préoccupations générales concernant les catastrophes naturelles ont augmenté cette année (62 % contre 54 % en 2019 ce qui n’est pas surprenant avec la pandémie) tout comme celles concernant la sécurité personnelle (58 % contre 49 % en 2019).

Source :

https://assets.unisys.com/Documents/Microsites/USI2020/UnisysSecurityIndexReport2020.pdf?v=1