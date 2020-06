La NASA cherche des idées nouvelles et disruptives pour faire progresser la conquête spatiale. Notamment pour inventer les IA qui piloteront des sondes et rovers autonomes…

Espérant secrètement éviter les déboires du HAL 9000 de « 2001 l’Odyssée de l’espace », la NASA vient d’ouvrir un « Entrepreneurs Challenge » avec à la clé une récompense de 1 million de dollars pour récolter des idées nouvelles et de nouveaux participants à même d’aider l’agence spatiale américaine à innover et imaginer des nouvelles technologies moins coûteuses.

Objectif, mettre au point de nouvelles intelligences artificielles et de nouvelles technologies d’apprentissage machine basé sur la physique pour rendre autonome les engins spatiaux de demain mais aussi les futurs rovers d’exploration de la surface de la Lune, de Mars et autres planètes. La NASA entrevoit des IA qui seraient entraînées sur Terre avec des données historiques et des modèles physiques complexes avant que les inférences ne soient envoyées aux engins d’exploration spatiale.

L’idée n’est donc pas encore de développer des IA capables de converser avec les spationautes durant leurs longs séjours dans l’espace mais plutôt de concevoir des sondes et rovers plus intelligents et beaucoup plus autonomes qu’ils ne le sont aujourd’hui.

L’agence américaine cherche également de nouvelles pistes IA pour les systèmes d’observation de la Terre ainsi que des IA à même de gérer les désastres. Elle est aussi à l’écoute de toutes pistes novatrices en matière d’IA pour traiter les données astronomiques et interpréter des ensembles de données spectrales et temporelles.

L’intelligence artificielle n’est cependant que l’un des trois volets de cet « Entrepreneurs Challenge » puisque deux autres thématiques sont également au menu :

* Des technologies novatrices en matière de spectrométrie de masse avancée pour la détection de la vie en utilisant des équipements adaptés en termes de poids et de puissance aux contraintes de l’exploration spatiale.

* Des capteurs quantiques révolutionnaires pour mesurer avec une précision sans égale la gravité, les champs magnétiques, la matière noire…

Malheureusement, l’Entrepreneurs Challenge n’est ouvert qu’à des entreprises basées aux USA. Les projets soumis seront présentés à l’occasion d’une conférence « Innovation Opportunity Conference » cet automne.