L’invité de la semaine est Jean-François Sébastian, DG de SAS France. SAS est un acteur majeur du marché de la Data et un spécialiste reconnu de l’analytique et du décisionnel. L’occasion de revenir avec lui sur les enjeux de la donnée à l’heure de la transformation numérique et sur la riche actualité de l’éditeur.

Invité de la semaine de Guy Hervier, le DG de la filiale française revient sur les choix très structurants opérés par l’entreprise il y a 4 ans avec le lancement de sa plateforme SAS Viya. Socle unificateur des outils Data de SAS, cette plateforme permet aussi d’unifier tous les métiers et usages Data au sein des entreprises et sert de fondation à tous les projets de data science, de machine learning et d’IA. Il évoque les impacts organisationnels et culturels d’une gouvernance de la Data et pourquoi cette dernière est désormais inévitable (face à la diversité des sources) et impérative (notamment pour sécuriser les données).

Jean-François Sébastian déchiffre également les tenants et les aboutissants du récent partenariat avec Microsoft, partenariat qu’il qualifie de symbiose. Il rappelle cependant que la plateforme Viya peut être déployée dans n’importe quel cloud.

Pour le DG de SAS France, la pandémie a révélé les failles des modèles traditionnels et a accéléré la maturité des dirigeants sur les enjeux du digital. Il revient aussi sur comment SAS s’est réorganisé durant cette année pandémique et comment les règles de travail se sont adaptées et vont continuer d’évoluer dans les prochains mois vers des approches très hybrides.