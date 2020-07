Les ventes de PC ont redémarré au second semestre, portées par le confinement et le besoin d’équipement pour télétravailler et suivre les cours en ligne. Mais attention, plus dure risque d’être la chute à venir…

Il se serait vendu entre 64 millions (selon Gartner) et 72 millions (selon IDC) d’ordinateurs au second trimestre 2020, ce qui correspond à une augmentation de 2,8% selon Gartner et 11,2% selon IDC comparée au second trimestre 2019. Les différences entre les deux instituts s’expliquent par une façon différente de comptabiliser les chromebooks et autres machines hybrides comme iPad Pro.

Ce regain est en réalité assez surprenant. Au premier trimestre, les premiers effets de la crise sanitaire avaient engendré un plongeon des ventes de l’ordre de 10% (-12,3% pour Gartner, -9,8% pour IDC).

Rappelons qu’avant le début de l’année, les prévisions 2020 des deux instituts en matière de ventes de PC étaient plutôt optimistes. L’année 2019 avait fini en hausse, une première depuis 8 ans. Et une légère croissance était encore attendue en 2020.

Ce regain autant inattendu qu’inespéré des ventes de PC au second semestre n’a pourtant rien à voir avec l’optimisme affiché en fin d’année dernière. Mikako Kitagawa, directrice de recherche à Gartner précise en effet qu’il ne s’agit là que d’une « reprise à court terme, menée par une croissance exceptionnellement forte dans la zone EMEA. Après les perturbations de la supply chain en début d’année, une partie de la croissance de ce trimestre est liée au fait que les distributeurs et les détaillants ont rétabli leurs approvisionnements à des niveaux presque normaux ». Elle ajoute que « la croissance des ordinateurs mobiles a été particulièrement forte, en raison de plusieurs facteurs, dont le besoin des entreprises de continuité d’activité favorisant le travail à distance, l’éducation en ligne et les besoins des consommateurs en matière de divertissement. Cependant, cette hausse de la demande de PC portables ne se poursuivra pas au-delà de 2020, car les expéditions ont été principalement stimulées par des besoins commerciaux ponctuels en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 ».

Un avis partagé par Linn Huang, VP d’IDC Research, qui estime que « les indicateurs suggèrent de fortes expéditions de PC pour l’éducation, l’entreprise et le consommateur – malgré un déclin notable sur le marché des PME. L’inventaire étant toujours en retard sur le marché, cette bonne volonté se poursuivra jusqu’en juillet. Cependant, alors que nous entrons dans une récession mondiale, cette situation positive et optimiste va s’assombrir ».

Les classements des constructeurs par ventes d’unités diffèrent légèrement d’un institut à l’autre. Gartner voit Lenovo juste devant HP Inc, alors qu’IDC effectue l’analyse inverse, HP Inc prenant les devants d’une courte tête. Le reste du classement est en revanche similaire. Dell qui a un peu tardé à renouveler ses gammes XPS conserve une troisième place devant Apple, Acer et Asus.

Sur le marché américain, Microsoft figure, avec sa gamme Surface, en 5 ème position avec une croissance de 15,2% des ventes entre 2019 et 2020 et 670 000 unités vendues très loin quand même derrière Apple (1,9 million d’unités vendues), Lenovo (2,3 millions), Dell (3,9 millions) et HP (5 millions).

Mais c’est surtout l’EMEA et principalement le marché européen qui porte la croissance du second trimestre des ventes de PC dans le monde. Les ventes EMEA ont progressé de 20%, soit la plus forte croissance enregistrée depuis plus de dix ans ! Ce n’est pas surprenant, l’Europe avait pris pas mal de retard en matière de renouvellement d’équipements ces dernières années, et ce retard s’est fait cruellement sentir durant la pandémie et le confinement des collaborateurs. Le marché a donc logiquement assisté à un rattrapage.

Mais la crise économique sévère qui se profile en cette fin d’année pourrait de nouveau porter un coup dur au marché du PC. Le ciel s’assombrit d’autant que certains acteurs comptaient sur Windows 10X et les machines à double écran pour trouver de nouveaux débouchés, or ce dernier a été apparemment repoussé à 2021. À suivre…