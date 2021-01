43 milliards de dollars de CA… 15,5 milliards de dollars de bénéfices… L’éditeur affole les compteurs et affiche l’un des plus beaux trimestres de son histoire… en pleine crise pandémique !

Les résultats de Microsoft pour le dernier trimestre 2020, son deuxième trimestre fiscal 2021, sont assez spectaculaires. Difficile de trouver une sous-division de l’entreprise qui n’affiche pas une croissance à deux chiffres !

La division « Personal Computing » (qui intègre Windows, Surface et les activités Xbox) que certains jugeaient moribonde il y a à peine 18 mois affiche ainsi un chiffre d’affaire de 15,1 milliards de dollars. Pour la première fois, la division Gaming du groupe réalise 5 milliards de dollars en un trimestre (51% de croissance pour la division Xbox) ! Et pour la première fois, la division Surface dépasse la barre des 2 milliards de dollars réalisés en un trimestre.

Porté par les ventes record de PC, Windows « Home » affiche une croissance des ventes de 24% mais en revanche les ventes de Windows « Pro » sont étrangement en baisse de 9%.

Sans surprise, la division « Intelligent Cloud » (Azure mais aussi Windows Server et Enterprise Mobility) affiche elle aussi une forme olympique avec un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars (+23% en un an) et une croissance de 50% pour Azure ! En cette ère pandémique et de « mobilité » des salariés en travail à distance, les offres de cybersécurité ont le vent en poupe et Enterprise Mobility connaît 29% de croissance avec 47,5 millions d’utilisateurs protégés.

Enfin, portée par Office 365, Teams et les besoins en visio, la division « Productivity and Business Services » affiche elle aussi une croissance de 13% pour atteindre un CA de 13,4 milliards de dollars. Les ventes d’Office en entreprise progressent de 21% et celles du grand public de 7% (Microsoft 365 familial couvrant désormais 47,5 millions d’abonnés).

Au passage on retiendra la nouvelle définition d’Azure selon Satya Nadella qui le qualifie désormais de « seul cloud avec des capacités de données et d’analyse illimitées qui permettent aux organisations de développer la puissance prédictive et analytique nécessaire à la transformation numérique ». Le CEO de Microsoft constate par ailleurs que « nous assistons à l’aube d’une deuxième vague de transformation numérique ».