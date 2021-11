Selon Gartner, les ventes de smartphones au troisième trimestre 2021 ont décliné de 6,8% par rapport au même trimestre 2020. Une baisse qui n’est pas la preuve d’une désaffection du public mais la conséquence de la grave pénurie de composants.

La pénurie mondiale de composants a des impacts sur le marché de l’automobile, de l’équipement multimédia, du PC mais aussi du smartphone. Cette pénurie perturbe les plannings de production, conduit à des inventaires au plus bas et à des délais de disponibilité accrus, autant d’aléas qui impactent au final les ventes aux consommateurs.

La pénurie semble avoir particulièrement affecté Samsung qui voit une nouvelle fois ses parts de marché se rétrécir de 1,9% en un an, ceci malgré la forte demande sur ses modèles pliables haut de gamme.

Apple récupère la deuxième place du podium comme toujours en cette période suite au lancement de ses iPhone 13.

Xiaomi recule donc à la troisième place même si sa part de marché continue de progresser pour dépasser les 13%.

Vivo et Oppo continuent leur conquête du marché et voit leur part croître respectivement de 2,4% et 1,7%. Vivo a ainsi vu ses ventes progresser de 20,9% en un an, la plus forte hausse de ce marché pourtant en décroissance. La marque s’est montrée très dynamique, introduisant pas moins de 13 nouveaux smartphones sur le marché au 3ème trimestre.

Pour rappel, Gartner n’anticipe aucune embellie sur le marché des semi-conducteurs avant le troisième trimestre 2022. La pénurie pourrait ainsi avoir un impact encore plus marqué au quatrième trimestre, avec des ventes de Noël affectées par la crise des composants.

