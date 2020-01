Cela fait plus de 18 mois qu’IDC et Gartner évoquent que les difficultés du marché du PC (même s’il a rebondi en 2019) sont aussi en partie liées à une pénurie de processeurs Intel. La faute à des retards dans la conception des processeurs 10 nm et la mise au point des chaînes de production pour les fabriquer qui a obligé le fondeur à prolonger ses cycles de processeurs 14 nm.

Selon les informations de Digitimes, la pénurie de processeurs va continuer de retarder la fabrication de différents modèles d’ordinateurs portables prévus pour fonctionner avec des processeurs Intel 10 nm durant le premier trimestre 2020 et même durant une bonne partie de l’année 2020 selon des informations venues d’Asie.

Mais il n’y a pas que les ordinateurs portables qui sont affectés par les retards de fabrication et les pénuries qui en découlent chez Intel. Selon The Register, HPE aurait averti ses partenaires que la pénurie qui affecte les livraisons de certains processeurs Intel Xeon « Cascade Lake » se poursuivrait tout au long de l’année 2020. Le fabricant d’équipements d’infrastructure invite les intégrateurs et grossistes à orienter les clients vers les modèles de Xeon à architecture Skylake (donc de la génération précédente) pour éviter tout risque de retard de livraison. Selon les sources de The Register, « Dell, Lenovo et HPE ont tous le même problème : c’est un problème Intel ». Et ce problème explique en partie la spectaculaire progression des ventes d’AMD en 2019.

Côté serveurs, cette pénurie serait aussi en partie liée aux hyperscalers et à leur forte croissance. Selon certaines sources, ils seraient la priorité d’Intel au détriment des fournisseurs d’infrastructure « on premises ».