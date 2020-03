Et à la fin, il n’en restera qu’un… « .NET 5 », c’est le framework de la réunification… L’avenir…

Aujourd’hui, les développeurs ont le choix entre le « .NET Framework » très attaché à Windows, et sa contrepartie open source et cross plateforme « .NET Core ». Rappelons que le « .NET Framework » reste la plateforme de prédilection de développement pour les applications métiers sous Windows au sein des entreprises et que depuis son apparition en 2002, elles ont accumulé un historique applicatif conséquent basé sur ce framework alors que l’intérêt de Microsoft et des développeurs de nouvelle génération s’est focalisé sur la version open source.

Jusqu’ici « .NET Core » avait avant tout été focalisé sur les usages « serveur » et back-end. Mais depuis « .NET Core 3 », le framework open-source affiche des velléités beaucoup plus universelles.

C’est pourquoi, dès l’an dernier, Microsoft a clairement annoncé sa volonté de ne plus avoir qu’un seul framework, totalement open source, cross plateforme et universel.

Et pour se faire, l’éditeur a opéré un changement de nom et de numérotation. La prochaine version de « .NET Core » s’appellera désormais « .NET » et portera le numéro de version « 5 » (alors qu’on en est à la version 3.1) pour mieux insister sur le fait que ce « .NET 5 » est aussi le futur du « .NET Framework » de Windows (actuellement en version 4.8).

En annonçant la « Preview 1 » de « .NET 5 » cette semaine, Microsoft a rappelé à toutes les entreprises l’importance de migrer leur existant sous le nouveau framework open source.

Scott Hunter, le directeur du promgramme .NET, écrit : « Nous l’avons dit à maintes reprises, mais nous le réitérons une nouvelle fois : ‘.NET 5’ est le ‘.NET’ avec lequel vous devez créer toutes vos NOUVELLES applications. Même si ‘.NET Framework’ restera pris en charge tant que Windows lui-même est pris en charge. Nous continuerons de fournir des correctifs de sécurité et de bogues et de mettre à jour les API de mise en réseau et de chiffrement. Il restera sécurisé et pris en charge pour conserver vos anciennes applications sur .NET Framework. ». On peut difficilement être plus clair et les entreprises sont prévenues…

