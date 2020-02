ENI a inauguré au sein de son Green Data Center son nouveau supercalculateur HPC5 conçu par Dell Technologies. Avec son nouveau monstre affichant une puissance de 52 Petaflops, le géant Italien des hydrocarbures et de l’énergie coiffe donc Total sur le podium dont le Pangea III conçu par IBM et inauguré en juin 2019 affiche 31,7 Pétaflops.

Construit autour de 1 820 serveurs DELL EMC PowerEdge C4141 – dotés chacun de deux processeurs Xeon Scalable de seconde génération (Xeon Scalable Gold 6252, 24 cœurs + accélérateurs Tensor) et de 4 GPU NVidia V100 (à Tensor Core) – reliés par un réseau Mellanox Infinibanf HDR 200 Gbit/s, le HPC5 sera utilisé pour l’exploration et la simulation des champs pétrolifaires et pour accélérer les programmes de R&D pour une transition vers des sources d’énergie non fossiles.

C’est un événement pour ENI, mais c’est surtout un événement pour Dell Technologies qui n’était jusqu’à récemment pas franchement considéré comme un acteur majeur du HPC et qui avec le ENI HPC5 place une de ses machines dans le Top 5 du « TOP500.ORG » et peut désormais se targuer d’avoir 2 machines Dell dans le Top 10 (avec le Frontera du Texas Advanced Computing Center) et 5 machines dans le Top 100 (ENI HPC5, Frontera, Stampede2, FZJ Jureca, MSU Orion).