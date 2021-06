Livestorm, pépite française qui propose un concurrent de Zoom et autres Teams, étend son offre et annonce le lancement d’une plateforme d’engagement vidéo (VEP) tout-en-un avec de nouvelles fonctionnalités facilitant l’interaction des participants, la personnalisation et la lutte contre la fatigue visuelle.

Une telle plateforme veut aller au-delà des communications par visioconférence et vise à enrichir et optimiser l’interaction des participants lors de réunions externes ou internes, de webinars et autres événements virtuels.

Livestorm VEP est une évolution de la solution existante. « Nous créons une catégorie de produits vidéo qui ne se concentrera plus uniquement sur la vidéo. Au lieu de cela, notre solution se concentre sur la vidéo et les 80% d’activité impliqués dans la planification, la distribution et la création » explique Gilles Bertaux le co-fondateur et CEO de Livestorm.

Selon Livestorm, une telle plateforme VEP présente des avantages qui font la différence :

+ Les équipes peuvent collaborer pour accueillir des événements de dizaines à des milliers de participants, quel que soit leur cas d’utilisation.

+ La plateforme offre toutes les capacités d’organisation d’événements, de la promotion à la diffusion en continu et à la post-analyse. N’importe qui pourra organiser n’importe quelle réunion ou événement en moins de 10 minutes.

+ Les interactions vont au-delà de la webcam et du partage d’écran parce qu’il y a tellement plus à partager.

Pour cela, la plateforme expose un jeu étendu d’API permettant aux développeurs de l’enrichir et de mieux l’intégrer au contexte de l’entreprise. Grâce à des plug-ins distribués au travers d’une marketplace intégrée, les utilisateurs peuvent davantage personnaliser les événements en fonction de leurs besoins et des interactions qu’ils veulent générer.

Pour favoriser la participation et l’engagement de l’audience, Livestorm met donc à disposition des développeurs un nouveau kit de développement (SDK) qui permettra aux clients de construire leurs propres Livestorm Plugins. À l’instar d’une extension Chrome, ces Plugins permettent une personnalisation complète des événements en ligne pour notamment customiser les arrière-plans, permettre d’effectuer un achat durant l’événement, ajouter des emojis, créer des quiz, des chats et des flux sociaux pour une salle d’événement.

Afin d’encourager les développeurs à s’intéresser à sa plateforme, Livestorm annonce un hackathon international d’une dotation de 15 000 dollars.