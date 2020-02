L’outil de gestion de projets en mode SaaS « Monday.com » annonce la disponibilité de la version 2.0 de sa plateforme.

Une v2 à l’objectif très clair : permettre d’ouvrir encore davantage la plateforme aux développeurs et à tous ceux qui souhaitent en enrichir les fonctionnalités pour mieux l’adapter aux besoins particuliers de l’entreprise et de ses équipes.

Cette v2 est ainsi marquée par :

* l’introduction des « Monday Apps » : les développeurs peuvent créer des applications, des widgets, des workflows et des intégrations qui viennent se greffer par-dessus la plateforme.

* l’intégration d’un système de création de formulaires (sans code) pour collecter des données de vos clients et fournisseurs,

* des automatisations de Workflows : avec l’introduction de plus de 100 nouvelles automatisations préfabriquées pour éliminer les tâches répétitives,

* une nouvelle gestion très visuelle des ressources,

* un magasin de données pour capturer aisément des données,

* l’introduction de « Workspaces », des espaces de travail partagés,

* l’intégration d’une cinquantaine de nouveaux services : emails, tableurs, Salesforce, Jira, HubSpot, ZenDesk, etc.

* De nouveaux tableaux de bord interactifs,

* De nouvelles vues graphiques de vos projets : Kanban, Timeline, Map, Gantt, etc.

Les fonctionnalités seront introduites progressivement durant les prochains mois.