Dans le cadre de notre rendez-vous mensuel, les tables rondes technologiques, ce mois-ci la discussion tournera autour de l’accélération de la transformation numérique.

Ces derniers mois, la transformation numérique s’est accélérée dans la vie des particuliers et dans celle des entreprises. Un grand nombre d’entreprises se sont mises au télétravail. Le contexte a également entraîné des changements dans les habitudes de consommation. Cela pose de très nombreuses questions :

Comment accélérer le développement d’applications ?

Comment mettre en place des stratégies DevOps ?

Pour débattre, InformatiqueNews a réuni trois experts reconnus :

Gerard Dianele, Architecte solution chez Microfocus

Régis Curien, Responsable de la qualité logicielle chez Sogeti ( groupe Capgemini)

Eddye Dibar, analyste chez IDC

  

Gérard Daniele

Les principales conséquences du Covid sur les DSI se résument en quatre points. D’abord l’expérience digitale. Lorsque les entreprises ont compris que les salariés ne pouvaient plus venir travailler et les consommateurs acheter, il a fallu mettre en place des applications pour continuer l’activité. Le deuxième enjeu tourne autour de l’IT hybride et du Saas. Il était nécessaire de mettre à disposition des salariés des solutions par le moyen du cloud. Le troisième enjeu tourne autour de l’automatisation: Il fallait automatiser ce qui pouvait l’être. Le dernier enjeu tourne quant à lui autour de la mise en place de l’IA.

Régis Curien

Les entreprises ont été obligées de mettre en place de nouveaux services et produits. Les cycles de vie étaient très courts. Il a fallu accompagner les entreprises dans cette démarche, ce qui est notre rôle.

Eddye Dibar

D’après une étude réalisée par IDC auprès de 167 entreprises françaises de plus de 500 salariés en 2019, la quasi-totalité des entreprises avait déjà entamé leur transformation numérique à des rythmes différents. Pour 2/3 de ces entreprises, la transformation numérique a entraîné la réduction du temps de production et de déploiement des applications.

Le time to market