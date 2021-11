Lacework, spécialiste de la cybersécurité basée sur les données, annonce une importante levée de fonds qui valorise sa capitalisation à 8,3 milliards de dollars. Une fantastique progression pour cette startup californienne née en 2015.

Ce tour de série D a été mené par les investisseurs existants Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, D1 Capital Partners et Tiger Global Management, et de nouveaux entrants dont Counterpoint Global (Morgan Stanley), Durable Capital, Franklin Templeton, General Catalyst et XN.

Coatue, Dragoneer, Liberty Global Ventures et Snowflake Ventures, tous déjà investisseurs, ont également participé.

L’entreprise va continuer à investir dans le développement rapide de ses activités dans le monde, capitalisant sur la multiplication par 3 de son chiffre d’affaires et par 5 du nombre de ses clients.

Rappelons que Lacework est d’abord une plateforme de sécurité dans le cloud réputée pour redonner de la visibilité aux activités multicloud, détectant les actions inhabituelles, les mauvaises configurations et les vulnérabilités exposées.

David Hatfield et Jay Parikh, co-CEO de Lacework, revendiquent : « Cet investissement, et le partenariat de ces investisseurs à long terme, nous aidera à réaliser la promesse de Lacework de devenir la plateforme de sécurité du cloud la plus fiable ».