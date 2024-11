Provectio, une entreprise de service numérique de référence sur Rennes, lance une initiative unique sur la région en organisant la première édition du salon Tech IT le 10 décembre sur Rennes. Cette annonce met en avant une nouvelle fois le rôle moteur que joue Provectio en Bretagne pour promouvoir l’usage des nouvelles technologies dans un contexte professionnel. Pour lancer cette première édition dans les meilleures conditions, Théo Leblanc, l’étoile montante de l’intelligence artificielle en France, interviendra sur une conférence exclusive.

Un salon au service des entreprises et structures publiques bretonnes

L’événement Tech IT a pour ambition de mettre les nouvelles technologies au service des performances de l’entreprise. Tech IT s’adresse donc aux Décideurs, Direction générale, Directions informatiques et à leurs équipes en charge de la gestion de l’IT dans leurs structures. Dans ce contexte, ce salon réunira de nombreux professionnels, concepteurs et fournisseurs de services IT qui accueilleront les visiteurs et pourront leur présenter un éventail de technologies au service de leur développement. Dès lors, de nombreux sujets comme les télécommunications, la 5G, la sécurité, l’infrastructure IT, l’IA ou encore la réalité augmentée seront évoqués. Les visiteurs pourront ainsi échanger simplement sur leurs projets avec des acteurs de référence, par exemple Ericsson, Sophos, Microsoft, Synergiz ou encore TD Synnex. Le salon Tech IT sera aussi l’occasion d’assister à des ateliers pratiques autour des sujets de l’IA et de la communication d’entreprise. Plusieurs sessions seront proposées dans la journée.

Une conférence exclusive de Théo Leblanc

Véritable référence en matière d’IA sur la scène française, Théo Leblanc présentera une conférence exclusive sur l’usage de l’IA dans notre quotidien. Avec plus de 30 000 abonnés sur LinkedIn, il est devenu un acteur incontournable dans le domaine de l’IA, partageant régulièrement des points de vue percutants et des tendances du secteur. Pour sa conférence exclusive sur Tech IT, il bouscule les idées reçues en se demandant : « Pourquoi il ne faut pas utiliser l’IA ? ». Durant son intervention, il démontrera qu’il ne s’agit pas de fuir cette technologie, mais plutôt d’apprendre à l’utiliser intelligemment.

Maxime CHARLES, organisateur du salon Tech IT « Nous sommes fiers de lancer cette première édition du salon Tech IT qui a d’ores et déjà séduit de nombreux exposants de référence. Notre ambition est d’organiser chaque année un événement tech unique au service des professionnels de la région Bretagne. Ces derniers pourront ainsi découvrir de nouvelles solutions technologiques, anticiper les grandes révolutions à venir et rencontrer des experts en mesure de les accompagner en proximité pour mettre en œuvre leurs projets. Cette première édition sera aussi l’occasion d’évoquer le sujet de l’IA en présence de l’un des plus grands spécialistes du secteur. »

Agenda

Le 10 décembre 2024

Le Ciel de Rennes – 8 rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 Rennes

08:30 – Accueil

09:00 à 09:30 – Plénière d’ouverture

9:30 à 12:30 – Ateliers

12:30 – Cocktail déjeunatoire

14:00 à 16:00 – Conférence

16:00 à 16:45 – Workshops

17:00 à 17:30 – Clôture de l’événement

Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://go.news.provectio.fr/tech-it-2024

Pour obtenir une place gratuite au Tech IT entrer le code : BIENVENUE24