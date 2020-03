La crise sanitaire actuelle s’accompagne d’une crise économique qui n’épargne et n’épargnera personne. L’association TECH IN France – qui rassemble éditeurs de logiciels, de plateformes et de services français – relaie aujourd’hui l’inquiétude de ses membres et s’alarme d’une tendance dangereuse pour la filaire : certains clients profitent de la situation pour renégocier les contrats et mettre la pression sur leurs fournisseurs de solutions informatiques et de services.

Les petits éditeurs français, comme toutes les entreprises françaises, doivent combiner avec le chômage technique, le confinement des équipes et le télétravail tout en assurant support et continuité de leurs services. Et comme la plupart des entreprises françaises, elles doivent faire face aux gels des nouveaux projets et au recul de l’activité. TECH IN France estime à 60% la réduction du volume d’affaires mais considère parallèlement que les approches SaaS avec leurs revenus réguliers liés par contrats de souscription les protègent en partie contre un scénario catastrophe.

Mais parallèlement, l’association constate que nombre de petits éditeurs subissent la pression de leurs clients pour interrompre ces abonnements contractuels en invoquant le motif de « force majeure ». Une interruption qui signe pour les plus petits un arrêt de mort.

Dans l’effort de solidarité actuelle, l’association rappelle aux entreprises que la force majeure ne doit servir ni de mobile pour reporter leurs tensions sur leurs fournisseurs de services ni d’aubaine pour revoir opportunément les contrats. L’effort doit être collectif. Et les difficultés des uns ne doivent pas servir de stratégie aux autres.

Pierre-Marie Lehucher, Président de TECH IN France s’insurge : « Je trouve assez indigne l’attitude de certains acteurs qui profitent de la situation pour faire pression sur leurs partenaires ; le moins que l’on puisse attendre c’est un minimum de solidarité, d’autant que ceux qui souffrent le plus de cette attitude sont aussi ceux qui permettront grâce à leur caractère innovant de redémarrer plus vite et plus forts au lendemain de la crise ! »

TECH IN France rappelle qu’au-delà de leur implication accrue dans les systèmes de soins, les technologies numériques sont aussi au cœur de la stratégie de continuité de l’économie française en permettant la collaboration à distance et le travail à distance. C’est notamment grâce à des petits éditeurs de logiciels et fournisseurs de services que la France peut maintenir un semblant d’activité économique en cette période.

Bien évidemment, la crise actuelle touche aussi les entreprises clientes et notamment les plus petites. Or le tissu économique français est composé à 99% de TPE et PME. Il va y avoir des situations complexes et difficiles qui vont demander de la souplesse, de la compréhension et de l’intelligence. L’effort doit être partagé. Le signal d’alarme de TECH’IN cherche surtout à dénoncer des pratiques opportunistes. C’est un appel aux utilisateurs à ne pas pénaliser les fournisseurs en profitant du chaos ambiant.

