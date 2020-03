L’ARCEP – la toute puissante Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse – vient de publier une nouvelle mise à jour de sa carte des déploiements fibre qui permet de juger de l’état d’avancement des travaux de modernisation de l’accès à Internet en France.

La carte est interactive. Il suffit de saisir une adresse pour automatiquement zoomer la vue sur la rue correspondante et connaître l’état d’avancement de l’installation de la fibre, maison par maison, immeuble par immeuble.

Cette mise à jour est instructive mais reste cependant un reflet incomplet de la réalité, les données pour la construire datant du 31 décembre 2019 et provenant des opérateurs eux-mêmes et non de relevés de terrain réalisés par l’autorité.

Par ailleurs, l’ARCEP note qu’au 31 décembre 2019, 18,4 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 36 % en un an (4,8 millions de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables en un an).

A la fin de l’année 2019, 11,4 millions de foyers français bénéficiaient d’un abonnement Fibre en France. Ainsi, 38% des abonnés Internet en France bénéficient d’un accès internet à très haut débit.

Pour en savoir plus : Arcep – Carte des déploiements de la fibre