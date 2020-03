Produite en un temps record (car dérivant de l’app e-fitback), l’AP-HP et Nouveal E-santé lance leur application e-santé « Covidom » destinée au suivi médical à domicile des patients porteurs du, ou suspectés d’être atteints par, Covid-19 mais dont l’état ne nécessite pas d’hospitalisation.

Ce télésuivi à domicile permet au travers de questionnaires médicaux proposés une à plusieurs par jour de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients et de communiquer avec eux, tout en évitant de surcharger les hôpitaux et en assurant le confinement des personnes infectées.

L’équipe soignante est alertée en cas d’évolution soudaine de l’état de santé et peut alors contacter le patient pour adapter le suivi et la prise en charge. Un centre de télésurveillance médicale est mis en place à compter du 12 mars pour suivre les alertes de l’ensemble des patients inclus dans Covidom.

Opérationnelle depuis le 9 mars 2020 et déployée dans les hôpitaux Bichat et Pitié-Salpêtrière – deux établissements de santé de référence (ESR) pour le Covid-19 – l’application Covidom va être étendue plus largement, d’abord au sein de l’AP-HP puis éventuellement à d’autres établissements médicaux.

L’application est disponible sur le Web, sous iOS et sous Android.

Remarque: il est probable que les cybercriminels exploitent la sortie de cette application pour proposer sur les stores des fausses apps « Covidom ». Soyez particulièrement vigilents. Inutile de télécharger cette application avant d’y avoir été invité par l’AP-HP. Et utilisez uniquement les liens fournis par l’AP-HP.

