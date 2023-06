Le jeudi 1er juin, les équipes d’UiPath France accueillaient plus de 400 clients et partenaires dans le cadre prestigieux du Musée du quai Branly. Nous avons profité de cette opportunité pour échanger avec les équipes d’UiPath, leurs clients et leurs partenaires.

Alors que l’IA est dans toutes les conversations, la transformation digitale des organisations n’est plus une question mais une nécessité, où en est l’écosystème de l’automatisation ? Comment déployer, pour quels usages, quelles nécessités ?

Pourquoi un sommet sur l’automatisation ?

Nous avons demandé à Maxime Laugier, Directeur général de la filiale française d’UiPath pourquoi mettre en place un événement dédié à l’automatisation et qu’est-ce que l’on pouvait en attendre.



L’IA et l’automatisation, le futur du travail ?

Nous avons également interrogé Andrada Covaci, Directrice Stratégie et Transformation au sein de la filiale française d’UiPath, sur sa vision de l’IA et de l’automatisation à l’heure où la hype sur la thématique de l’IA est à son apogée. L’IA et l’automatisation sont-ils vraiment le futur du travail, pour quelles raisons et à quelles conditions ?



L’automatisation au service des métiers, l’exemple de La Française des Jeux

Nous avons rencontré Nicolas Bouttier, Responsable Automatisation à la Française des Jeux pour le questionner sur l’usage et les bénéfices de l’automatisation pour son organisation. Il nous explique concrètement comment avec l’automatisation, le réseau des 30 000 détaillants travaillant avec la Française des Jeux s’est ouvert à de nouveaux services comme le règlement des amendes en point de vente.



La RPA au service des « licornes » du numérique, l’exemple de Payfit

Enfin nous avons interrogé avec curiosité Matheus Pessanha, Responsable RPA chez Payfit. Les licornes n’ont a priori pas de problème de « Legacy » de leur IT. Dès lors, à quoi peuvent servir la RPA et l’automatisation pour une jeune société comme Payfit ? Il nous explique notamment comment la RPA peut faciliter le dialogue avec les équipes métiers y compris dans une entreprise dotée d’une forte culture technologique comme Payfit.