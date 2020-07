Un nouveau terme gagne en popularité, celui que Gartner qualifie comme étant la plus importante des dix tendances technologiques stratégiques pour 2020 : « hyper-automatisation« . Gartner définit l’hyper-automatisation comme « le recours aux technologies de pointe, y compris l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML), pour automatiser de plus en plus les processus et accroître les capacités humaines. » L’hyper-automatisation s’étend à toute une gamme d’outils qui peuvent être automatisés, mais fait également référence à la sophistication de l’automatisation (c’est-à-dire découvrir, analyser, concevoir, automatiser, mesurer, monitorer, réévaluer) ».

Aujourd’hui, de nombreuses organisations sont poussées à accélérer la refonte digitale des opérations internes et des parcours clients sous la pression de la disruption numérique. Et l’hyper-automatisation leur apporte la vitesse et l’agilité nécessaires pour y parvenir.

L’automatisation intelligente est un bon point de départ pour comprendre l’hyper-automatisation. Une plate-forme d’automatisation intelligente reste inégalée dans sa capacité à hyper-automatiser les processus, à améliorer la satisfaction des employés, à assurer la conformité et à accroître l’efficacité opérationnelle.

Atteindre rapidement l’hyper-automatisation grâce à l’automatisation intelligente

L’hyper-automatisation consiste à utiliser les bonnes technologies au bon moment et dans le bon ordre. Une plate-forme d’automatisation intelligente fournit aux organisations les outils nécessaires pour parfaire leur transformation numérique à l’aide de l’identification et la mise en application rapide des technologies avancées, comme l’intelligence artificielle, pour en tirer le meilleur parti.

Donc, une plateforme d’automatisation intelligente applique une méthodologie qui catapulte les organisations à un état d’hyper-automatisation via :

La découverte de processus : Les organisations peuvent utiliser l’IA pour évaluer facilement les schémas et les tâches, puis identifier rapidement les possibilités d’automatisation. Les entreprises peuvent également découvrir les défis potentiels liés aux problèmes de conformité ou de réglementation et y remédier rapidement.

L’orchestration de processus numérique : L’orchestration de plusieurs personnes, actions, robots logiciels, règles et systèmes permet aux organisations d’analyser, de mesurer et d’optimiser les activités de l’entreprise.

Automatisation robotisée des processus (RPA) : L’automatisation intelligente dépasse les processus métier pour prendre en charge des opérations plus complexes et plus longues. Les entreprises peuvent automatiser de manière fiable et efficace des tâches manuelles répétitives dans toute l’entreprise, même par le biais d’interfaces web et d’applicatifs métier. Les fonctionnalités d’automatisation « intelligentes » intégrées à la plateforme, telles que la capture cognitive, l’orchestration des processus et l’analyse, permettent aux collaborateurs de se focaliser sur des tâches qui exigent une réflexion plus critique et créent plus de valeur pour les entreprises et pour les clients.

Intelligence artificielle et le machine learning : Les technologies d’automatisation de pointe peuvent être exploitées pour mieux comprendre, classer et extraire des données, notamment de la voix, du texte, du chat et des images. L’intelligence artificielle permet de reconnaître automatiquement les personnes et les documents, et de comprendre le contenu et le contexte des communications. Cela aide les organisations à prendre des décisions plus judicieuses. Le traitement du langage naturel, l’extraction d’entités et l’analyse des sentiments apportent une meilleure compréhension des interactions clients quel que soit le canal utilisé. Le machine learning optimise la précision de l’identification, de la classification et de la séparation des documents effectuées dans le cadre de la capture cognitive et de la RPA.

Gestion d’une équipe numérique : Une plateforme d’automatisation intelligente permet de gérer une main-d’œuvre numérique grandissante tels que les robots logiciels qui assurent une meilleure sécurité, conformité, évolutivité et traçabilité. Les organisations peuvent également accroître leur capacité de travail sans augmenter leurs effectifs.

Approche analytique avancée : Grâce aux résultats d’analyse, l’impact de l’automatisation intelligente peut être mesuré dans toute l’entreprise afin d’estimer le retour sur investissement. Une vision d’ensemble sans précédent, un éclairage approfondi sur les opérations et une meilleure connaissance des clients, des collaborateurs et des partenaires donnent aux dirigeants les outils et les informations nécessaires pour s’adapter à l’évolution des conditions du marché et aux attentes des clients.

Les avantages de l’hyper-automatisation

Les avantages de l’hyper-automatisation sont visibles au sein de toute l’entreprise, ce qui permet à l’organisation d’être identifiée comme un leader de son marché aujourd’hui et dans les années à venir. Les avantages mesurables comprennent :

Réduction des coûts : D’ici 2024, les organisations réduiront leurs coûts opérationnels de 30% en combinant des technologies d’hyper-automatisation et en repensant leurs processus métier.

Évolutivité : l’hyper-automatisation transforme une tâche manuelle ou complexe en un processus hautement fiable et reproductible. Un écosystème collaboratif de technologies complémentaires et d’humains travaillant ensemble génère des résultats nettement supérieurs dans l’ensemble de l’entreprise.

Pour stimuler l’innovation et transformer les processus métier, les dirigeants doivent opter pour l’hyper-automatisation grâce à une plateforme d’automatisation intelligente unique qui intègre l’IA et d’autres capacités leur permettant de travailler dès aujourd’hui comme demain. Les entreprises qui investissent dans une approche d’hyper-automatisation qui s’appuie sur un fournisseur unique en tirent différents avantages, notamment une meilleure expérience client, une plus grande satisfaction des collaborateurs et une plus grande efficacité opérationnelle.

Par Tyler Suss, Directeur Marketing, Kofax