Les efforts internationaux portent leurs fruits. Deux malwares renommés ont été, au moins en partie, réduits au silence. Des collaborations internationales complexes à mettre en œuvre mais désormais nécessaires.

Lors de la conférence PanoCrim 2020 organisée par le Clusif, le Directeur de l’ANSSI insistait sur l’importance de faire progresser la coopération internationale en matière de lutte conte la cybercriminalité, se réjouissait de progrès récents et rappelait qu’il « est essentiel de faire en sorte que le coût pour les cyberattaquants soit bien plus lourd. Aujourd’hui, ils jouent sur du velours et sont à peu près sûrs dans le pire des cas de ne rien gagner mais ne rien perdre non plus ».

Un botnet en moins…

Hier on a appris à quelques heures d’intervalle que des collaborations internationales avaient permis d’éteindre, au moins en partie, le plus important botnet du moment Emotet, et le dévastateur ransomware Netwalker. Le premier est une victoire européenne, le second une victoire américaine.

Mené conjointement par Europol et le FBI, le démantèlement d’Emotet, même s’il n’est pas total, est une belle victoire contre le monde de la cybercriminalité. L’infrastructure répartie de ce célèbre Botnet né en 2014 est utilisée par des cybercriminels pour diffuser des campagnes de Phishing, distribuer des malwares et diffuser des rançongiciels à travers le monde. Le réseau de machines zombies étaient loué aux cybercriminels pour infecter d’autres machines et porter des attaques ciblées contre des entreprises ou des organismes publics. Typiquement, le ransomware Ryuk ou le trojan TrickBot ont exploité le réseau Emotet pour se diffuser. Selon certains experts, Emotet était utilisé par plus de 30% des attaques par malwares. C’est par ce réseau qu’en France des entreprises comme Airbus, Econocom, Faurecia et d’autres auraient été attaquées.

Il a fallu une semaine d’actions synchronisées entre Europol, le FBI, et les forces policières anglaises, canadiennes, françaises, lithuaniennes, néerlandaises et ukrainiennes pour prendre le contrôle du cœur de l’infrastructure du réseau. Pour l’instant, et jusqu’à ce que des cybercriminels arrivent à trouver une parade, toutes les machines enrôlées dans le réseau zombie Emotet communiquent désormais avec des serveurs sous contrôle des forces de police. Toute la difficulté était d’arriver à prendre le contrôle des 90 serveurs répartis à travers de multiples pays qui contrôlaient le réseau zombie et les millions de machines infectées.

Il y a cependant peu de chances que le démantèlement impacte de façon notable le nombre actuel des cyberattaques. Dans l’univers des Botnets, les réseaux ne tombent jamais intégralement et de nouveaux prennent la relève en un temps record.

Et un ransomware réduit au silence

L’autre victoire du jour a été annoncée quelques heures après par le Département de la Justice américain avec l’arrestation d’un ressortissant canadien soupçonné d’avoir extorqué près de 28 millions de dollars aux entreprises en 2020 à travers les activités du ransomware NetWalker.

Outre cette arrestation, une collaboration avec la police de Bulgarie a permis de saisir les ressources des nœuds Thor utilisés pour communiquer avec les victimes du ransomware et leur livrer les instructions de paiement des rançons.

Autrement dit, un coup dur a été porté à NetWalker. Mais là encore, il nait de nouveaux ransomwares régulièrement.

On peut toutefois espérer que ces démantèlements entraîneront au moins temporairement une baisse des cyberattaques sur les infrastructures informatiques des entreprises.