Plus que jamais, les technologies occupent une place centrale dans la vie quotidienne des entreprises. La triste période que nous vivons en est une parfaire illustration. Ainsi, sans technologie, nous ne pourrions continuer à travailler et toute l’activité économique s’effondrerait. Mais la technologie en elle-même ne suffit pas pour permettre aux entreprises de gagner en agilité et en compétitivité. C’est précisément dans ce contexte qu’un concept semble se développer à grande échelle : le BPS ou Business Process Services.

Mais à quoi correspond le BPS ?

Concrètement, le Business Process Services consiste à intégrer au traditionnel BPO de l’innovation, des parcours digitaux, etc. Les entreprises sont alors en mesure d’externaliser la gestion de processus métier divers, de les industrialiser de bout en bout et de gagner en qualité de service et en fluidité dans le traitement de nombreuses opérations. En externalisant ces tâches de gestion elles peuvent ainsi se concentrer sur le développement de leurs activités. Le Business Process Services doit donc toujours s’inscrire dans une stratégie d’innovation et être tourné vers l’excellence. L’objectif est simple : associer en permanence le service à la technologie, dans une ambition unique : fluidifier les parcours utilisateurs et les processus associés.

Un domaine d’expertise qui ne s’improvise pas

Un autre point à prendre en compte est la notion de délégation de gestion partielle ou totale (de la réception des pièces à leur vérification en passant par le suivi du dossier du client, les demandes de complément, jusqu’à la validation complète). Cela permet de dimensionner un projet et des équipes adaptées à ses attentes. C’est à cette unique condition qu’il sera possible d’optimiser ses coûts, sa réactivité et sa qualité de service.

L’innovation au centre de la démarche de Business Process Services

Au regard de ces éléments, on comprend aisément que la notion d’innovation est une donnée centrale à prendre en compte dans une démarche de BPS. Ainsi, à titre d’exemple, en intégrant le data mining et l’open data dans son approche, il est possible d’apporter une valeur ajoutée à ses données et d’aller encore plus loin dans le traitement des opérations. L’innovation continue doit donc faire partie intégrante du BPS.

Ces différents éléments mettent en avant que le Business Process Services va jouer un rôle central dans la bonne conduite des processus de gestion des entreprises. À n’en pas douter, cette tendance de fond devrait s’accélérer fortement ces prochaines années. Une chose est sûre, c’est en gagnant en agilité et en qualité de service que les entreprises pourront continuer de se développer à long terme et cela ne pourra se faire sans qu’elles repensent intégralement le traitement de leurs opérations.

Par Virginie Degeorgis, Directrice Générale – Tessi France