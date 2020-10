Le CES 2021 aura bien lieu mais sous une forme entièrement réimaginée et surtout entièrement numérique. Voilà qui promet un CES radicalement différent, certainement moins fou, moins foisonnant et moins délirant que la démentielle version présentielle en plein Las Vegas. Pour héberger cet évènement en ligne, le CES annonce s’associer à Microsoft.

Le CES de Las Vegas est traditionnellement l’événement majeur de l’électronique et de l’informatique. Tous les mois de janvier, ce salon gigantesque attire grandes entreprises, startups et inventeurs du monde entier pour présenter leurs innovations technologiques. Avec le temps il est devenu le meilleur moyen de prendre le pouls des tendances Tech des prochains mois.

Mais ça, c’était avant la pandémie. En 2021, le CES se réinvente dans un mode totalement virtuel. Son organisateur (la Consumer Technology Association, CTA) a annoncé avoir choisi Microsoft comme partenaire technique de cette toute première édition du « All-Digital CES 2021 » qui se tiendra du 11 au 14 janvier 2021 (avec une journée du 11 dédiée à la Presse).

« Le CES est un événement véritablement mondial, unique par son ampleur et par sa diversité d’auditoires, explique Karen Chupka, vice-présidente exécutive de CES. Pour cette édition intégralement numérique, nous cherchions une plate-forme qui permette aux participants du monde entier de suivre l’événement facilement et en toute sécurité ».

« Après un processus de sélection rigoureux, nous avons retenu Microsoft pour son expertise technique, son envergure mondiale et son expérience dans la création d’un événement numérique incontournable » explique Gary Shapiro, président et chef de la direction de CTA.

Il est vrai qu’avec la Build et MS Ignite notamment, Microsoft a démontré sa maîtrise des grands événements virtualisés.

Le CES s’attend à ce que plus de 700 produits soient lancés durant son édition virtuelle qui sera essentiellement composée de conférences et « vitrines produits ».

Dans une courte vidéo, Bob Bejan, CVP of Global Events chez Microsoft, explique les leçons apprises par son équipe de gestion des événements après 6 mois d’organisation de shows « All Digital » comme la Build et MS Ignite. Nous vous proposons de la découvrir ici :