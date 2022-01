Le gouvernement américain s’inquiète de la confidentialité des informations des clients américains stockées sur les services de la division cloud d’Alibaba.

Alibaba Cloud est considéré par Gartner comme l’un des 4 plus grands clouds publics derrière AWS, Azure et Google. Même si l’hyperscaler réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires, il est présent dans différentes régions du monde et notamment aux USA.

Et cette présence est désormais scrutée de près par l’Office of Intelligence and Security, un bureau du département du commerce, créé par l’administration Trump, en charge de surveiller voire restreindre les transactions entre les entreprises américaines et les entreprises technologiques chinoises (mais celle de Russie, Cuba, Iran, Corée du Nord et Venezuela).

Selon Reuters, le régulateur américain veut savoir non seulement comment sont stockées et protégées les données privées des consommateurs américains et les données de propriété intellectuelle des entreprises américaines. Tout particulièrement, les enquêteurs veulent vérifier dans quelle mesure le gouvernement chinois a accès à ces informations et dans quelle mesure il peut faire pression sur Alibaba pour perturber les opérations des entreprises américaines qui utilisent les services Alibaba Cloud.

Après les affaires Xiaomi, DJI et Huawei, les fournisseurs chinois sont désormais prudents et conscients d’être assez étroitement surveillés. Ils sont aussi de plus en plus proactifs sur ces sujets : Huawei a ainsi ouvert en Europe des centres de transparence par exemple.

Pour Alibaba Cloud cette surveillance est donc tout sauf une surprise. Dans son dernier rapport d’activité, le géant chinois reconnaissait ouvertement que les entreprises américaines avec lesquelles il est contractuellement lié pourraient se voir interdire de continuer leur business avec Alibaba et être contraintes d’arrêter leurs opérations hébergées par ses services de cloud computing.