Le commerce dans le cloud devient rapidement le choix préféré des marques cherchant à améliorer leurs capacités e-commerce. Il s’impose aujourd’hui comme une composante essentielle de la transformation digitale dans le secteur du e-commerce.

À l’échelle mondiale, les investissements dans le cloud continuent d’augmenter. Synergy Research Group indique par exemple que les dépenses en services d’infrastructure cloud ont bondi de 39 % au deuxième trimestre 2019 par rapport à l’année précédente. Parmi les organisations qui utilisent des services cloud, plus de 75 % déclarent appliquer une stratégie cloud-first, selon Gartner. Et au vu du succès continu des fournisseurs de commerce cloud, le commerce dans le cloud se développe en parallèle.

88 % des retailers en ligne aux États-Unis procèdent actuellement à un changement de plateforme ou prévoient de le faire au cours des deux prochaines années.

Qu’est-ce que le commerce cloud ?

Le commerce dans le cloud, également appelé commerce cloud, consiste à utiliser la technologie cloud pour gérer et scaler le stockage des données, l’hébergement et les applications e-commerce. Cela inclut diverses fonctions telles que les paiements virtuels, la gestion des stocks et la gestion des informations sur les produits, qui sont toutes gérées par des systèmes dans le cloud. En s’appuyant sur celui-ci, les entreprises gagnent en évolutivité, en flexibilité et en sécurité et peuvent s’adapter à l’évolution des conditions du marché et développer rapidement leurs activités.

Les avantages du commerce cloud

Les avantages du cloud s’appliquent naturellement : évolutivité des capacités, gestion facilitée des pics d’activité, installation de nouvelles fonctionnalités clé en main et réduction des complexités. À mesure que les attentes des clients augmentent, il devient de plus en plus urgent de disposer d’une solution flexible qui permette de déployer rapidement de nouveaux canaux et services numériques spécifiques.

Les 6 enseignements du commerce cloud :

Mais avant de déployer une solution de e-Commerce dans le cloud, il est important de garder à l’esprit les 6 enseignements suivant :

#1. Déploiement rapide

À la différence des logiciels traditionnels installés sur site, les applications cloud offrent la possibilité de modifications et de mises à niveau rapides. Plus besoin d’attendre ou de prévoir une infrastructure complexe pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités, car aucune planification, acquisition ou installation n’est requise. Les solutions de commerce dans le cloud peuvent être déployées en un temps record, réduisant ainsi considérablement vos délais de mise sur le marché.

#2. Possibilités d’expérimentation

Grâce au cloud, il est possible d’expérimenter à chaque étape, du prototype au lancement d’un nouveau produit sur le marché, en passant par la preuve de concept et le MVP. Dans le monde du digital d’aujourd’hui, il est crucial de pouvoir transformer rapidement des idées en applications qui évoluent au fil des itérations pour réussir. De plus, l’expérimentation permet d’obtenir rapidement et efficacement des informations précieuses sur les comportements des clients.

#3. Tout devient « As-A-Service »

Les applications cloud sont généralement accompagnées d’une API, permettant une connectivité simple entre les entrées et les sorties. Cette intégration permet d’exploiter des données externes pour de nouveaux cas d’utilisation et d’accéder aisément à une multitude de fonctionnalités, telles que la recherche d’une adresse à partir d’un code postal, la proposition de services de paiement ou logistiques, ainsi que l’affichage ou le filtrage du catalogue complet de retailers tels que Walmart et BestBuy. De plus, cette interaction fonctionne dans les deux sens : pouvoir partager ses propres données avec ses utilisateurs et clients, créant ainsi un effet de réseau bénéfique.

#4. Sécurité

Comparé à l’informatique sur site, le cloud offre un niveau de contrôle moindre. Cependant, il est important de noter que contrôle n’est pas synonyme de sécurité et le cloud est généralement considéré comme étant plus sûr pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les fournisseurs cloud justifient d’une expertise technique approfondie. De plus, la séparation des équipements limite grandement le risque d’attaques physiques. Les vulnérabilités sont également moins nombreuses et corrigées plus rapidement, et les systèmes résistent mieux aux catastrophes imprévues. Enfin, les solutions cloud emploient des technologies plus récentes, ce qui renforce encore davantage la sécurité.

#5. Rapidité de lancement

Pour vous lancer dans le cloud, il vous suffit d’une carte bancaire et d’un compte utilisateur lambda. Les fournisseurs proposent généralement une période d’essai gratuite pour vous permettre de vous familiariser avec le service. Cette démarche est radicalement différente du processus d’acquisition et de mise en œuvre d’une solution e-commerce sur site.

#6. Le tremplin vers la transformation digitale

En transposant le commerce dans le cloud, plus besoin de se soucier de l’exploitation des applications commerciales : c’est possible de se concentrer pleinement sur son cœur de métier. Au lieu de réinventer la roue à chaque arrivée de nouveaux canaux ou de nouveaux impératifs commerciaux, plus facile de stimuler l’innovation et se consacrer à la création de valeur pour ses clients. Pourquoi ? Parce que l’organisation gagne en agilité ! Face à l’accélération des tendances technologiques et consommateurs, les entreprises doivent renforcer leurs environnements IT et leur capacité à répondre au changement.

L’informatique s’impose comme le principal obstacle à la maturité numérique. En général, le problème vient des logiciels hérités ou monolithiques dont la mise à jour et l’évolution exigent beaucoup de temps et d’attention. Il était logique de garder le contrôle de l’informatique à l’époque où les progrès technologiques apportaient des avantages clairs aux entreprises. Mais aujourd’hui, puisque le cloud permet d’innover et de déployer rapidement des solutions, vous devez vous concentrer pleinement sur la façon dont votre entreprise répond aux besoins de vos clients. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, omnicanal, personnalisé et pertinent : c’est un must, et c’est ce que le commerce dans le cloud vous offre aujourd’hui.

Par Mark Blockhuys, Managing Director, SQLI

