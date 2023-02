ITS IBELEM accompagne le conseil Départemental du Calvados dans le pilotage de sa flotte mobie.

Le Département du Calvados compte plus de 3 000 agents exerçant 65 professions différentes et œuvrant dans des secteurs aussi variés que l’action sociale, l’éducation, l’environnement ou les routes.

Le contexte du projet

La direction des services numériques du Département du Calvados a commencé à effectuer les premiers tests en 2013. Une étude des différents outils disponibles à cette période a d’abord été faite.Pendant six mois, quatre produits différents ont été testés: 3 produits américains et 1 français. Cette étude a été sans équivoque concernant le choix à réaliser :

Patrick MARIE, Expert mobilité, au Département du Calvados utilise PushManager afin de gérer la flotte d’équipements mobiles de la collectivité explique « PushManager nous a semblé être la plus pertinente . A partir de l’automne 2013, nous avons donc fait le choix d’enrôler l’ensemble de notre flotte de tablettes avec la solution PushManager. »

Le projet initial reposait sur un projet de dématérialisation

« Nous souhaitions proposer l’ensemble de nos documents sur un support dématérialisé. Notre problématique était de trouver une solution qui nous permette de sécuriser nos équipements, d’installer facilement les applications tout en suivant les mobiles. Ce suivi a pour but de nous permettre de connaître l’état des terminaux : s’ils sont bien fonctionnels et si toutes les applications sont bien installées. Nous avions plusieurs exigences dont celles de la CNIL qui correspond à l’hébergement des données en France. En l’occurrence, c’était le cas pour PushManager qui est un produit français hébergeant l’ensemble des données en France, à Nantes. »

Une solution simple d’utilisation et qui assure une souveraineté des donnés

Patrick MARIE nous explique que les contraintes de ce projet reposaient sur le fait qu’il recherchait un produit simple d’utilisation :

« Notre collectivité est composée de plus de trois mille collaborateurs. Nous savions que notre flotte mobile allait augmenter, il nous fallait donc un produit facile de prise en main et configurable rapidement. Il était aussi important pour nous que nos équipes puissent aisément réaliser la formation et la suppléance à cet outil. PushManager répondait à ce besoin. »

En termes d’efficacité, le produit leur permet de retrouver leur « équipement perdu ou volé » mais aussi « de le sécuriser ».

« La notion d’inventoring est essentielle dans le cadre de la gestion de notre inventaire et de nos rapports sur l’ensemble de la flotte. Elle nous permet de voir l’ensemble des équipements qui sont en service ainsi que l’ensemble des applications utilisées démontrant les besoins des utilisateurs. »

Un accompagnement de bout en bout et sur la durée

Les équipes du support expert permettent de simplifier et fluidifier la prise en charge des différents incidents. Elles accompagnent les équipes informatiques du Département du Calvados depuis le début de la collaboration, ce qui est très apprécié de la part des équipes :

« Nous sommes très satisfaits de la réactivité du support autant pour les compétences que pour la réactivité »

Toujours sur la partie test de l’outil, Patrick MARIE termine sur le fait que tester la solution est primordial :

C’est le parcours que nous avons choisi et il est essentiel. Il permet de voir le produit en production, la manière dont il s’installe et les contraintes qui peuvent ou non être rencontrées. Le point de vue de l’utilisateur ainsi que le lien avec le service technique ou le support de l’outil est aussi très important. Il permet de vérifier la réactivité du prestataire et ses compétences vis-à-vis de cet outil. La présence de la structure qui distribue le produit est primordiale, nous avons toujours besoin du support.