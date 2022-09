Le recrutement dans les entreprises, déjà fragilisé avant la crise sanitaire, souffre plus que jamais d’un manque de compétences et de candidats. En outre, les collaborateurs expriment dorénavant de nouvelles attentes et exigences, priorisant une qualité de vie différente au travail. Face à cette situation, il est urgent de mettre en place des solutions IT innovantes pour accompagner les besoins RH des entreprises. Pourquoi alors ne pas repenser le CRM pour en faire un formidable outil de Candidate & Collaborator Relationship Management et optimiser ainsi le recrutement et la fidélisation des talents ?

Recruter est devenu un véritable casse-tête. La Banque de France considère que les difficultés de recrutement ont atteint leur plus haut niveau (58 % soit +3 points) en juin dernier, les secteurs comme les services, la programmation, l’intérim ou encore les services techniques (architecture et ingénierie) étant les plus touchés. Une étude menée par CodinGame ajoute pour sa part que 46,59 % des recruteurs interrogés ont du mal à embaucher des développeurs IT qualifiés alors que les recrutements s’intensifient.

En parallèle, nous assistons à un phénomène de démissions sans précédent. Au premier trimestre 2022, plus de 500 000 salariés français ont quitté leur emploi en CDI, une tendance qui progresse pour le 5e trimestre consécutif selon la Dares .

Mais ces problématiques doivent être considérées dans leur globalité. Les enjeux sont tels que l’ensemble du processus de recrutement doit dorénavant être parfaitement sécurisé. L’objectif est ainsi de réussir à concrétiser chaque relation initiée avec un candidat. Et lorsqu’on y parvient, pérenniser la collaboration établie est un nouveau défi qui repose également sur des processus de gestion des ressources humaines bien huilés.

Le CRM au service des RH

Les outils de Customer Relationship Management (CRM) ont permis aux sociétés d’optimiser l’ensemble des relations et des interactions avec leurs clients. Ils centralisent l’intégralité des informations qu’une société détient sur ses clients et lui permettent d’interagir à bon escient, indépendamment du collaborateur interne. Indiscutablement, le CRM a révolutionné l’ensemble de la relation commerciale.

Mais in fine, recruter n’est-il pas vendre ? Promouvoir une entreprise, un poste, des évolutions de carrière à un candidat, ou bien fidéliser les talents, ne se rapprocherait-il pas d’une bonne gestion de la relation client pour maintenir en poste et faire évoluer ses forces vives ?

Grâce à de multiples fonctionnalités, les outils de CRM ont donné naissance à de nouvelles relations commerciales, plus sécurisées, plus personnalisées et plus pérennes. Ces mêmes outils ne demandent qu’à être adaptés pour devenir de formidables outils de gestion du recrutement et des collaborateurs, et offrir ainsi une avancée majeure aux recruteurs et gestionnaires des ressources humaines.

En exploitant toute la puissance du CRM, les entreprises pourraient bénéficier de processus totalement sécurisés et automatisés, mettre en place des KPIs personnalisés, s’appuyer sur des reportings à la demande ou bien encore offrir à chaque intervenant interne (recruteurs, RH, commerciaux…) une vision exhaustive à l’instant T du parcours global des candidats et des collaborateurs.

Au même titre, que les relations commerciales ont été optimisées grâce aux outils de Customer Relationship Management, des solutions CCRM de Candidate & Collaborator Relationship Management apporteraient un nouvel élan à la gestion des processus de recrutement et de fidélisation des forces vives.

Innover, c’est aussi réutiliser l’existant, le détourner, le réinventer pour répondre à de nouveaux enjeux. Le CRM est un puissant outil d’optimisation de la gestion des relations et des interactions. Adapté aux processus de recrutement et de la rétention des talents, ce nouvel CCRM ouvrira de nouveaux horizons aux entreprises confrontées à d’importants besoins en recrutement et gérant des effectifs conséquents.

Par John Modeste, Directeur Marketing et Solutions HN Services

