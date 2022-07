Pour inventer ses prochaines innovations de rupture, Thales recrute partout dans le monde. Des opportunités qui séduisent notamment les nouveaux talents.

Après avoir recruté 9000 personnes dans le monde en 2021, Thales – qui compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays – poursuit sa croissance et annonce le recrutement de 11 000 nouveaux collaborateurs de par le monde dont 4 000 en France où le groupe compte aussi accueillir 2500 jeunes supplémentaires en contrats de stage et apprentissage.

Côté France, les recrutements se répartissent sur les 46 sites de Thales répartis dans 7 régions : Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Centre Val-de-Loire, Grand Ouest, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Rhône-Alpes et Occitanie.

Thales recherche majoritairement des ingénieurs logiciels, des architectes systèmes, des ingénieurs en cybersécurité, des data analysts, des experts en Intelligence Artificielle, des chefs de projets.

Pour rappel, le groupe a récemment été classé à la deuxième place du classement Universum des entreprises qui attirent le plus les étudiants ingénieurs en France, juste derrière Airbus mais devant Google, Dassault Aviation et Apple.

Tous ces recrutements s’inscrivent dans une même perspective : inventer ses prochaines innovations de rupture tout en contribuant activement au développement d’une monde plus sûr, plus vert et plus inclusif.

Les candidats intéressés par les postes disponibles chez Thales peuvent en savoir plus et postuler en ligne ou via le compte LinkedIn du Groupe.

