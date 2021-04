Séisme en vue dans l’édition logicielle française et dans l’univers des outils RH… Cegid, l’un des plus célèbres éditeurs de logiciels de gestion en France, connu pour ses ERP et ses outils de comptabilité et paie, annonce son intention d’acquérir le leader français des outils RH et de gestion des talents, Talentsoft.

Avec PeopleNet, HR Ultimate, Cegid Talent et Cegid HR Insights, Cegid dispose déjà d’un important portfolio de solutions RH principalement destinées aux grandes entreprises. L’acquisition de TalentSoft (avec ses 2 200 entreprises clientes) permettra ainsi à Cegid de compléter sa gamme actuelle de produits adaptés aux besoins des PME et ETI (Cegid Quadra, Cegid HR Sprint).

Mais là n’est pas le seul objectif d’un tel rapprochement dont le montage financier n’a pas été divulgué. L’acquisition de Talentsoft permettra aussi à Cegid de renforcer son développement en Europe du Nord et à l’international mais aussi de créer un nouvel acteur européen d’envergure à même de revendiquer le leadership européen sur ce secteur face à SAP et face aux acteurs américains (Oracle, Microsoft, etc.).

« Avec l’acquisition de Talentsoft, nous accélérerons notre stratégie au service des professionnels des Ressources Humaines, l’un des cinq marchés prioritaires de Cegid. En combinant nos deux entreprises, Talentsoft et Cegid deviennent un groupe leader de plus de 600 millions d’euros de CA annuel » confirme ainsi Pascal Houillon, CEO de Cegid.

Il ajoute « notre vision, la puissance de nos deux marques, la performance du portfolio produits rassemblé, le talent de nos équipes respectives, notre culture de co-création et d’entrepreneuriat ainsi que notre expertise commune avec plus de 80% de notre CA combiné dans le Cloud sont une formidable opportunité. Grâce à ce rapprochement nous donnerons accès à nos clients à une large gamme de solutions utiles et innovantes en France comme à l’international. »

Une fois la transaction approuvée par les autorités réglementaires, les trois co-fondateurs de Talentsoft (Jean-Stéphane Arcis – CEO, Joël Bentolila – Directeur Technique et Alexandre Pachulski – Directeur Produits) mais aussi son équipe de management et ses 600 collaborateurs rejoindront Cegid. « Les synergies sont évidentes tant par les solutions que par les géographies dans lesquelles nous sommes présents, explique de son côté Jean-Stéphane Arcis, CEO TalentSoft. Avec Cegid, nous aurons à cœur de continuer cette magnifique aventure dont nous sommes très fiers au service de nos clients et à la conquête de nouveaux marchés ».

Créée en 1983 par Jean-Michel Aulas (qui en a été le président jusqu’en 2017), Cegid est aujourd’hui le n°3 des solutions SaaS en France (l’entreprise réalise 80% de son Chiffre d’Affaires sur ses solutions cloud). L’éditeur a réalisé un CA de 480 millions d’euros (en 2019), compte 3 000 collaborateurs répartis dans 15 pays et s’est engagé dans une croissance externe puisqu’il a déjà annoncé début avril l’acquisition d’ACA ( éditeur de logiciels indépendant spécialisé dans la gestion de trésorerie des entreprises avec THETYS et CASH SOLVE, dans la gestion des flux comptables et financiers avec ISIE et dans la gestion dédiée au secteur de l’Assurance avec ASSUREX).