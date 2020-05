Swift est un langage de développement créé et géré par Apple conçu pour succéder à l’ancestral Objective-C et permettre un développement moderne sur iOS, macOS, watchOS et tvOS.

Depuis ses débuts en 2014, Apple a cherché à étendre l’aura de son langage à une plus vaste communauté de développeurs. Disponible en open source sous licence Apache 2.0, le langage a été notamment porté sous Linux Ubuntu, Debian et Fedora avec le support d’acteurs comme Google et IBM.

Apple vient d’annoncer son intention d’étendre le support de Swift 5.3 à davantage de distributions Linux mais également à Windows ! CentOS et Amazon Linux 2 comptent parmi les nouvelles distributions supportées.

La compatibilité Windows laisse en revanche assez perplexe de nombreux développeurs qui voient mal pour quelles raisons ils abandonneraient les langages .NET dont C# au profit de Swift. D’autant qu’Apple n’a pas pour l’instant annoncé de portage sous Windows de son framework SwiftUI qui aurait pu permettre un développement cross-plateforme en Swift entre macOS, iOS et Windows.

Rappelons que Swift s’affichait dans le Top 5 des technologies mobiles les plus recherchées par les entreprises et par les candidats à l’embauche dans le dernier palmarès des compétences technologiques les plus recherchées établi par Behind The Code.