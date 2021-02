Alors que Gartner et KPMG confirment un vif regain de l’intérêt des entreprises pour les outils Low-Code durant l’année pandémique écoulée, OutSystems annonce une levée de fonds pour mieux préparer son introduction en bourse.

Les technologies Low-Code connaissent un succès croissant, succès qui s’est encore accéléré avec la pandémie et les besoins d’applications supplémentaires pour numériser et fluidifier des processus alors que les collaborateurs sont en télétravail et que les clients multiplient les interactions en ligne.

Selon KPMG, en un an, le nombre de cadres dirigeants affirmant que les plates-formes Low-Code constituent leur investissement d’automatisation le plus important a presque triplé, passant de 10% à 26%.

Gartner prédit une croissance du marché des technologies Low-Code de 22,6% en 2021 pour atteindre les 13,8 milliards de dollars. Plus de la moitié des PME et grandes entreprises vont adopter des plateformes Low-Code dans les 2 ans à venir. Et d’ici 2024, 65% des développements d’application lancés en entreprise le seront sur des plateformes Low-Code.

Ces plateformes, même si elles restent le plus souvent contrôlées et supervisées par la DSI, offrent aux métiers une certaine autonomie et accélèrent la création de Workloads automatisés, outils « jetables » et expérimentations sans intervention des équipes IT. Selon Gartner, en moyenne 41% des employés en dehors de l’IT personnalisent ou construisent déjà des solutions informatiques ou technologiques.

La dernière étude KPMG montre également que 76% des grandes organisations ont déjà au moins quelques portions de leurs applications développées hors des départements IT, directement par les métiers.

Un sondage réalisé par No-Code Census en 2020 montrait une productivité multipliée par 4,6 des développeurs sur les plateformes Low-Code comparée à un développement classique.

Cet engouement pour ces plateformes se traduit aussi sur le marché des investisseurs. Le marché est en phase de consolidation. SAP a racheté AppGyver, Salesforce a acquis Mulesoft, Google a absorbé AppSheet, Appian a récupéré Novayre, QuickBase a acquis Cloudpipes et a elle-même été acquise par le fonds d’investissement WCAS.

Dans ce marché en pleine frénésie, nombreux été les observateurs à parier sur une acquisition prochaine d’OutSystems par un des leaders des logiciels d’entreprise. Leur prédiction se réalisera peut-être un jour mais l’éditeur a choisi pour l’instant une autre direction. Profitant du regain d’intérêt des entreprises pour les plateformes Low-Code, il annonce une belle levée de fonds de 150 millions de dollars. Ce tour de table, mené conjointement par Abdiel Capital et Tyler Global, porte la valorisation d’OutSystems à 9,5 milliards de dollars !

Née en 2001 au Portugal, OutSystems est l’un des leaders identifiés par Gartner dans son dernier Magic Quadrant et par Forrester dans sa Forrester Wave Low-Code Platforms for AD&D Professionals. Née comme une plateforme RAD puis BPM, OutSystems a évolué pour s’affirmer sur le marché Low-Code et le développement rapide d’applications mobiles et Web Apps.

Cette levée de fonds fait suite à une année au cours de laquelle OutSystems a poursuivi son expansion, avec des clients dans 87 pays, plus de 1 300 employés dans le monde et un écosystème de plus de 350 partenaires, dont AWS, Deloitte et Infosys.

« Les développeurs sont une ressource rare dans le monde d’aujourd’hui, et les complexités du développement de logiciels traditionnels exacerbent les défis auxquels la plupart des organisations sont confrontées lorsqu’elles s’attaquent à leur programme de transformation numérique », estime Paulo Rosado, CEO et fondateur d’OutSystems. « En changeant fondamentalement la façon dont les logiciels sont construits, OutSystems permet à chaque organisation de rivaliser, d’innover et de se développer avec les développeurs qu’elle possède déjà. Nous nous efforçons d’aider nos clients à réussir leurs initiatives de transformation numérique les plus difficiles, et l’annonce d’aujourd’hui est une reconnaissance de nos progrès dans cette voie ».

Cette levée de fonds servira principalement à la R&D mais également à préparer une plus que probable introduction en bourse (IPO) à courts ou moyens termes.