Tout comme le marché des PC, le marché des routeurs et des équipements Ethernet n’a pas trouvé dans les besoins accrus de connectivité liés à la pandémie un moyen de se maintenir à flot.

Selon IDC, le marché des switchs Ethernet connaît au premier trimestre 2020 une baisse de 8,9% (par rapport au premier trimestre 2019) alors que le marché était orienté à la hausse sur l’ensemble de l’année 2019. La baisse aurait pu être pire mais le marché est dynamisé par les besoins de renouvellement des switchs d’entreprise pour adopter notamment le 100 Gb (en augmentation de 52,1% en un an du nombre d’unités vendues) et en 25 Gb (croissance de 67,7% des unités vendues en un an).

Il en va de même du marché des routeurs qui accuse une spectaculaire baisse de 16,4% par rapport au premier trimestre 2019.

La pandémie de Covid-19 qui a lourdement impacté la supply chain et engendré un ralentissement économique important est bien évidemment la cause principale de cette dégringolade des équipements de connectivité.

Source : Worldwide Ethernet Switch and Router Markets Decline in Q1 2020, According to IDC