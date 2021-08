Selon Canalys, au second semestre 2021 les dépenses informatiques en services d’infrastructure dans le cloud ont encore augmenté de 36%. L’occasion pour le cabinet d’analyse de revenir sur les parts des leaders et leurs efforts en matière de Green IT.

Le rapport Canalys sur les dépenses en matière de services d’infrastructure dans le cloud pour le second trimestre 2021 montre que même après 18 mois de crise pandémique, les entreprises continuent toujours un peu plus d’aller chercher leurs ressources dans le cloud public. « Les organisations se sont concentrées sur la planification de leur résilience, ce qui a accéléré les projets de transformation numérique et augmenté la consommation dans le cloud » expliquent les analystes de Canalys. Selon leurs savants calculs, les dépenses en matière de services IaaS ont augmenté de 36% au second trimestre 2021 pour atteindre les 47 milliards de dollars au niveau mondial.

Des dépenses qui continuent de servir principalement les grands hyperscalers. Malgré des contraintes européennes et nationales toujours plus fortes, AWS, Azure, GCP, AlibabaCloud continuent d’attirer toujours plus de workloads d’entreprises dans leur cloud. Ainsi, 61% des dépenses cloud réalisées au second trimestre 2021 l’ont été sur les 3 leaders : AWS, Azure et GCP.

Mais pour Canalys, les entreprises choisissent désormais leurs partenaires cloud en se souciant des préoccupations environnementales et des gains éventuels qu’une migration cloud leur permettrait de réaliser sur leur empreinte environnementale numérique. « La prise de conscience de l’utilisation d’énergie et des émissions de carbone des services numériques fournis par les centres de données gérés par les prestataires de services de cloud se développe au sein des entreprises. Mais les principaux fournisseurs cloud sont aussi à l’avant-garde de l’effort de résilience environnementale » explique ainsi Blake Murray, analyste chez Canalys. C’est pourquoi les rapporteurs ne se contentent plus de préciser les parts de marché des acteurs mais rappellent également les efforts Green IT des uns et des autres.

AWS continue de dominer le marché : 31% des dépenses IaaS au 2ème trimestre 2021 se sont faites sur le cloud d’Amazon (en progression annuelle de 37%). Amazon s’estime le plus grand acquéreur d’énergie renouvelable. Si certains des datacenters d’AWS sont déjà neutres en carbone, AWS vise 100% de ces datacenters en énergie renouvelable en 2025.

Azure est toujours second et ressert l’écart avec le leader. En augmentation annuelle de 51%, le cloud de Microsoft possède 22% de parts de marché. Microsoft est « carbon neutral » depuis 2012 et vise à devenir Carbon negative et zéro-déchet en 2030. Comme AWS, Azure vise 100% de ses datacenters alimentés en énergie renouvelable (100% du temps) d’ici 2025.

GCP complète le podium avec une belle croissance de 66% au dernier trimestre lui permettant d’atteindre les 8% de parts de marché. Canalys rappelle que Google est « carboniquement neutre » depuis 2007 et que dès 2017 l’entreprise achetait plus d’énergies renouvelables que la quantité totale d’électricité qu’elle utilisait. Google a annoncé l’an dernier avoir « éliminer » son historique d’émissions carbonées (par le principe d’achats de compensation) et vise 100% de ses datacenters et de ses campus entièrement alimentés en énergies renouvelables d’ici 2030.

Source : Canalys – Global cloud services market Q2 2021