Crayon, Google Cloud et S3NS vous invitent à découvrir votre Mix Parfait ! L’alliance entre flexibilité, performance, innovation et sécurité.

Dans un monde technologique en constante évolution, vous êtes invités à découvrir comment créer une stratégie Cloud parfaitement adaptée à vos besoins. Comme une recette personnalisée, élaborer le parfait Cloud Mocktail nécessite une approche réfléchie et équilibrée, combinant les atouts des solutions de Google Cloud et S3NS.

Les équipes de Crayon, Google Cloud et S3NS vous proposent de les retrouver au cours d’un afterwork dans les villes suivantes :

Le 26 novembre 2024- Marseille

Maison Yellow – Musée de l’Anis et Boutique

Quai du Lazaret 13002 Marseille

Le 27 novembre 2024 – Paris

New Cap Event Center

3 Quai de Grenelle 75015 Paris

Le 4 décembre 2024 – Lyon

WOOM Lyon

3 Passage Coste 69006 Lyon

L’agenda de l’afterwork

18h00 – 1 dose d’accueil chaleureux

Introduction & Mocktail de bienvenue

18h45 – 2 zestes de stratégie MultiCloud et d’innovation

Table ronde sur les tendances du marché, la souveraineté des données, et la conformité by Crayon, Google Cloud & S3NS

19h15 – 3 gouttes de data & IA

Construction d’une plateforme de données sur Google Cloud Platform et démonstration de Vertex AI by Crayon & Google Cloud

19h50 – 1 touche de conformité

Cloud de confiance sans compromis : l’innovation et la souveraineté sans concession – by S3NS

20h10 – 1 pointe d’authenticité

Retours d’expérience & témoignage client

20h30 – 1 pincée de convivialité

Networking & cocktail dinatoire