Zoho, éditeur d’une suite d’applications professionnelle, annonce une bonne nouvelle aux PMI/PME : sa solution de facturation et de paiement en ligne, Zoho Invoice, sera désormais entièrement gratuite.

Cette offre est une façon pour l’éditeur d’accompagner la reprise d’activité des PMI/PME en leur donnant les moyens de mieux gérer l’un des aspects les plus délicats et problématiques de leur activité que sont la facturation et le recouvrement des paiements.

Zoho Invoice propose une gestion complète et simple des factures professionnelles avec personnalisation facile des factures, traitement fiscal (suivi de l’évolution de la TVA et mini-guichet unique), perception des paiements (cartes bancaires, SEPA, iDEAL, Paypal), rappels automatisés, suivi des échéances, portail clients, etc.

« Nous avons lancé Zoho Invoice en 2008, dans le but de proposer une solution de facturation entièrement personnalisable aux entreprises de toutes tailles. Depuis, nous comptons des millions d’utilisateurs dans le monde entier. L’abandon de la facturation papier au profit du numérique nous a fait prendre conscience de la nécessité de simplifier la facturation pour répondre aux besoins spécifiques des PME, explique Sridhar Iyengar, Managing Director de Zoho Europe. Nos efforts sont axés sur l’aide à la communauté des PME, qui soutient Zoho depuis le début, et nous sommes conscients des défis auxquels elles ont dû faire face dans le contexte de la pandémie mondiale. Nous espérons que la mise à disposition gratuite de Zoho Invoice continuera à aider les entreprises à se reconstruire et à se développer dans les moments difficiles qu’elles traverseront, tant aujourd’hui qu’à l’avenir ».